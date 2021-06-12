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عمر شويل - جدة حساب المواطن اتصال يوفر برنامج حساب المواطن أرقام هاتفية حتى يتمكن المواطنين بالاتصال للتعرف على مدى استحقاقهم أو تقديم الشكاوى أو تعديل أي بند من البنود التي تخص برنامج حساب المواطن، وسوف نتعرف في هذا المقال على رقم حساب المواطن.

رقم حساب المواطن للشكاوى

مع تزايد أعداد التساؤلات التي يطرحها المواطنين المستحقين للدعم من خلال برنامج حساب المواطن وفرت الهيئة المختصة الرقم الذي يمكن من خلاله أن يتم تقديم الشكاوى و التساؤلات والاعتراضات، وهذا الرقم الذي خصصته إدارة البرنامج هو 19912.

كيفية تقديم الشكاوى والاعتراضات في حساب المواطن

جميع الشكاوى والاعتراضات الخاصة ببرنامج حساب المواطن يمكن تقديمها من خلال اتباع هذه الخطوات:

الاتصال على رقم تقديم اعتراضات حساب المواطن والشكاوى، والذي تم الإعلان عنه من خلال برنامج حساب المواطن 19912.

لابد من أن يكون المتصل من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بالفعل في هذا البرنامج.

من الضروري أن يلتزم المواطنين الذين يقومون بالاتصال بالمواعيد التي يضعها برنامج حساب المواطن حتى يجد من يقوم بالرد عليهم.

الرقم الخاص بحساب المواطن متاح في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

أما بالنسبة إلى يوميي الجمعة والسبت يكون غير متاح.

بالنسبة إلى الأفراد الذين يتساءلون عن توقيت الاتصال في يمكنكم التواصل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء.

جميع المكالمات التي تتم على هذا الرقم تكون بالمجانين أي أن المواطنين السعوديين لن يتحملوا الأعباء الإضافية عندما يقوم بتقديم الشكاوى أو الاعتراضات.

أفضل طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن

يوفر البرنامج بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي والرقم الذي قام بتخصيص لتقديم الشكاوى والاعتراضات العديد من الطرق الأخرى التي تمكنهم من التواصل مع برنامج حساب المواطن:

الطريقة الأولى

يتم عن طريق التواصل من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن، والتي نجدها على تويتر، ويقوم المواطنين بارسال الرسائل النصية والأسئلة والاستفسارات.

والأوقات المتاحة لهذه الصفحة من الأحد إلى الخميس.

أما بالنسبة إلى مواعيد العمل تكون من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساء.

بعد التواصل على صفحه تويتر لبرنامج حساب المواطن نجد أن فريق ممثلين خدمة العملاء سوف يقوم بالرد على الاستفسارات وإرسال الإجابات في أقرب وقت.

الطريقة الثانية

تتم من خلال الاتصال على البوابة الإلكترونية التي تخص برنامج حساب المواطن، ويصل إليها المواطن من خلال الرابط المباشر لها على شبكة الإنترنت.

أما بالنسبة إلى أوقات العمل في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ستكون متاحة على مدار 24 ساعة .

الطريقة الأخيرة

يمكن الاتصال من خلال الخدمة الصوتية المسموعة التي يقدمها برنامج حساب المواطن، وهذه الخدمة تستقبل جميع الأسئلة والاستفسارات والشكاوى على مدار 24 ساعة .

ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال الرابط المباشر الخاص بها.