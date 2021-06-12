المسار الإلكتروني للحجاج haj حج 1442 موقع وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa‬‏

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عمر شويل - جدة ننشر رابط المسار الإلكتروني للحجاج haj لتقديم حج 1442هـ، حيث أعلنت وزارة الحج السعودية عن فتح باب الحجز والتسجيل في المسار الإلكتروني لخدمة حجاج الداخل لأداء فريضة الحج لهذا العام 1442 وفق إجراءات احترازية محددة، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن موعد إطلاق البوابة الإلكترونية للتسجيل اليوم، وقد نوهت علي عدم وجود سوي الموقع الإلكتروني الخاص بها للتسجيل في الخدمة للحجز وشراء باقات حج 1442، ومن خلال ثقفني نوفر مواعيد التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج، وضوابط وآليات الحج لهذا العام وفق ما تم الإعلان عنه اليوم.

المسار الإلكتروني للحجاج haj 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت بتاريخ 2 ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 12 يونيو 1442هـ عن آليات وضوابط حج 1442هـ، حيث أوضحت أنه سيتم فتح باب التسجيل في الحج لهذا العام عبر بوابة المسار الإلكتروني للحجاج خلال الفترة التالية:

يبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء يوم الأحد الموافق لتاريخ 3 ذو القعدة 1442هـ.

يستمر حتى الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 13 ذو القعدة 1442هـ.

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل من الراغبين في أداء مناسك الحج للعام الهجري الجاري سواء من المقيمين أو المواطنين بالمملكة العربية السعودية عبر المسار الإلكتروني للحجاج الذي يمكنكم الدخول إليه من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط التسجيل في حج 1442 (localhaj.haj.gov.sa).

ضوابط الحج 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قصر التسجيل فقط للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي الأعداد الحجاج 60 ألف حاج فقط.

كما يجب التأكد من الحالة الصحية للمتقدم الراغب في أداء مناسك فريضة الحج بأن يكون خالياً من الأمراض المزمنة، وأن يكون عمره من 18 عام إلى 65 عام من الحاصلين على اللقاح وفق الآليات المتبعة بالمملكة لفئات التحصين التالية:

محصن. متقدم محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً. راغب في التسجيل محصن متعافٍ من الإصابة.

وزارة الحج والعمرة 1438

أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، في إشارة من الوزارة إلي أن التقديم في المسار الإلكتروني لا يتم سوي من خلال البوابة الرسمية للوزارة فقط، وقامت بالتنبيه علي راغبي أداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين عدم إتباع أي حملة من الحملات غير النظامية التي تدعي إمكانية تقديمهم لخدمة حجاج الداخل.

وقد أعلنت الوزارة من خلال المركز الإعلامي الخاص بها عن رصدها لعدد من المخالفات من قبل منظمي حملات غير نظامية خلال الأيام القليلة الماضية، فهذه الحملات تحاول مباشرة الأعمال الخاصة بالحجاج دون الحصول علي تصريح يُمكنها من مزاولة العمل علي خدمة حجاج الداخل.

وقد صرحت الوزارة بأن المنفذ الوحيد للتسجيل والحجز لا يكون إلا عن طريق المسار الإلكتروني للحجاج haj فقط.

التسجيل في المسار الإلكتروني حجاج الداخل

أطلقت وزارة الحج والعمرة دليلاً إرشادياً يتضمن شرح لطريقة التسجيل في المسار الإلكتروني، بغرض التيسير علي الراغبين في تأدية فريضة الحج لهذا الموسم والحصول علي التصريح الصحيح للحج، وقد تمثلت طريقة التسجيل في عدة خطوات وهي كالآتي:

الدخول إلي بوابة وزارة الحج والعمرة الرسمية.

تعبئة الحقول المطلوبة وهي (نوع البرنامج، عدد الحجاج، المدينة، متعجل أم متأخر).

القيام باختيار حزمة الحج المناسبة ( عام- منخفض التكلفة- ميسر).

إدخال البيانات الرئيسية (رقم الجوال، البريد الإلكتروني).

ستصلك رسالة نصية وتحتوي علي رمز التحقق.

إدخال بيانات الحجاج الإضافيين (رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد).

اختيار الخدمات الإضافية وخدمة الأضاحي.

مراجعة البيانات ثم الموافقة علي الشروط والأحكام.

دفع قيمة الفاتورة عن طريق الحساب البنكي.

كما شددت الوزارة علي ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لسداد قيمة الفاتورة طبقاً للبرنامج الذي تم اختياره، منوهةً علي أنه ستصلك رسالة وبها قيمة المبلغ المراد دفعه وموعد السداد، ومن يرغب في دخول المسار الإلكتروني للحجاج haj لتقديم حج 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.