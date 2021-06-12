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عمر شويل - جدة طريقة تعديل المؤهل العلمي في أبشر يعتبر من الطرق التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة حتى يتمكنوا من تعديل المؤهل الأكاديمي الخاص بهم، وهذه الخدمة متاحة من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن طريق مجموعة من الخطوات، وسوف نتعرف في هذا المقال على خطوات التعديل بالتفصيل.
منصة أبشر الإلكترونية
تعتبر من المنصات الإلكترونية التي تقدم إلى المواطنين والمقيمين في المملكة الكثير من الخدمات المختلفة، والتي منها تعديل المؤهل.
بالإضافة إلى الحصول على تصاريح الحج أو التعرف على المعلومات التي تخص جواز السفر، ويتواجد بها عدد كبير من الخدمات يزيد عن 160 خدمة بالنسبة إلى المقيمين.
وعدد أكبر من الخدمات بالنسبة إلى المواطنين، والمنصة يمكن تنزيلها بسهولة كبيرة من خلال زيارة متجر جوجل بلاي ستور أو أبل اب ستور، ويستخدم هذه المنصة عدد يزيد عن 11 مليون مستخدم.
طريقة تعديل المؤهل العلمي في أبشر
يمكن تعديل المؤهل من خلال مجموعة من الخطوات وأهمها:
- ينتقل المستخدم إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- العمل علي تسجيل دخول.
- يكتب كل من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- يظهر له الكود المرئي يقوم بكتابته في المكان المخصص له.
- يضغط على تسجيل الدخول.
- يصل إلى الهاتف الرسالة النصية التي يوجد بها كلمة المرور المؤقت.
- يتم وضع كلمة المرور في المكان المخصص لها على الصفحة.
- قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.
- اعمل على اختيار الحالة المدنية .
- ينتقل بعد ذلك المستخدم إلى المعلومات الشخصية.
- يضغط على علامة التبويب مستوى التعليم حتى يتم تحرير هذه الخانة.
- يتم تقديم المؤهل إلى مكتب الأحوال المدنية حتى يضمن المستخدم أن يتم تغيير المؤهل التعليمي بالشكل المناسب.
طريقه تحديث المؤهل أكاديمي
يستطيع المواطنين أن يقوموا بتحديث المؤهل أكاديمي من خلال حجز الموعد الإلكتروني ثم الذهاب إلى فرع من مكاتب الأحوال المدنية والقيام بهذه الخطوات:
- توجه إلى فرع من فروع الأحوال المدنية بالمملكة دون أن تحجز موعد.
- أحصل على رقم دور بين المنتظرين في الفرع.
- انتظر الدوري المخصص لك ثم ادخل إلى الموظف المختص.
- أحصل على الاستمارة التي يمكن من خلالها تعديل المؤهل العلمي.
- اكتب جميع البيانات الموجودة في النموذج مع التأكد من أن المعلومات صحيحة.
- ارفع النموذج إلى الموظف المختص حتى يعمل على مراجعة تعديله.
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