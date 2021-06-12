مختص: “قوارير” الماء والصحون البلاستيكية تسبب انخفاض خصوبة الرجال

بلادي – الرياض:
استعرض رئيس قسم الكلى والمسالك البولية في مدينة الملك فهد الطبية، عبدالله الفاخري، بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى انخفاض خصوبة الرجال.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن مجموعة من الدراسات أكدت وجود هبوط في مستويات خصوبة الرجال عالميًا خلال الفترة من 1973 وحتى 2011، غير أنها لم توضح أسبابًا لذلك.
وأضاف أن دراسات أخرى استطاعت إرجاع الخصوبة إلى التلوث البيئي، بالإضافة إلى المركبات الكيميائية الداخلة في العديد من الصناعات والمنتجات التي يستخدمها الإنسان، مثل المواد البلاستيكية التي تتسبب في نقص هرمون الذكورة.
وأشار إلى أن بعض المنتجات مثل قوارير الماء والصحون البلاستيكية قد تؤدي إلى إفراز مواد تضعف من خصوبة الرجل حال امتصها الجسم، كما شدد على أن بعض الأمراض مثل السكري والسمنة المُفرطة قد تؤدي إلى انخفاض هرمون الذكورة.
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