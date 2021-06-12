خبير سيبراني سعودي يكتشف ثغرة أمنية في جامعة هارفارد ويحصل على اعتراف أمني من مدير أمنها المعلوماتي

بلادي – الرياض:

نجح الخبير السيبراني ناصر الطويرقي، في اكتشاف ثغرة أمنية في جامعة هارفارد الأمريكية، يمكن من خلالها اختراق أي حساب على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “النشرة” على قناة الإخبارية، أن الثغرة تمت من خلال بث أكواد خبيثة على قاعدة البيانات الخاصة بالجامعة، ما كان يوفر إمكانية اختراق أي حساب يصل إليها، مؤكدًا أن تلك الثغرة كان يمكن أن تُستغل لابتزاز الجامعة.

وأكد أنه استطاع اكتشاف عدد كبير من الثغرات الأمنية السيبرانية في مؤسسات مختلفة، بلغ عددها أكثر من 50 ثغرة محليًا وعالميًا، موضحًا أنه اكتشف مشكلات مماثلة داخل مؤسسات مختلفة بالمملكة وقام بالإبلاغ عنها.

وأبان أنه حصل على اعتراف أمني من قبل رئيس أمن المعلومات في جامعة هارفارد، بعد تمكنه من اكتشاف هذه الثغرة الخطيرة.