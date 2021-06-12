“توكلنا” يتيح خدماته للمستفيدين في 75 دولة .. تعرّف عليها

بلادي – الرياض: أتاح تطبيق توكلنا لمستخدميه الاستفادة من خدماته خارج المملكة في 75 دولة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للتوسع. وتنوعت الدول في مختلف قارات العالم، حيث تضمنت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وغالبية الدول العربية. وتتوفر الخدمة أيضاً في كثير من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا.

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