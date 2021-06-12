تعرّف على باقات الإقامة ووسائل الانتقال في حج هذا العام

بلادي – الرياض:

تواصل وزارة الحج والعمرة استعدادها لحج هذا العام، والذي حددت أعداد المؤدين لمناسكه بـ 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين في المملكة فقط.

وأوضح مراسل قناة “العربية” سلطان السلمي نقلاً عن مصادر، بعض المعلومات الخاصة بباقات الإقامة، حيث أكد أن هناك 3 باقات فقط في حج هذا العام، اثنتان منها في أبراج السكن في منى، فيما ستكون الباقة الثالثة في المخيمات.

وأضاف أن الانتقالات ستكون عن طريق الحافلات فقط، وذلك للتأكد من عملية التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تنقل من خلال قطار المشاعر في هذا العام.

وذكر أنه سيكون هناك فرق طبية في منى من أجل قياس درجات الحرارة للحجيج بشكل مستمر، بالإضافة إلى وجود 13 مستشفى مُجهزة لخدمة الحجيج في مكة المكرمة، 3 مستشفيات منها في المشاعر المقدسة.

وفيما يتعلق بنسبة السعوديين والمقيمين في حجاج هذا العام، قالت المصادر إن النسبة لم تُحدد حتى الآن، مشيرة إلى أنه حال انطبقت الشروط على كافة المتقدمين ستكون هناك عملية تنقية لاختيار حجيج هذا العام.