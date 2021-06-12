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عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية: كيفية حجز معاش الضمان هو مجال حديثنا حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لذا قامت بإطلاق خدمة حجز موعد للحصول على معاش الضمان الاجتماعي إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي.

وزارة الموارد البشرية

كما تتيح الخدمة إمكانية الاستفسار عن أي تساؤل والرد عليه من قبل موظفي وزارة الموارد البشرية، وتقدم خدمة المعاش أو إمكانية حجز موعد للسعوديين فقط، وفيما يلي سنقدم شروط وكيفية حجز موعد مع توضيح الفئات المستحقة للمعاش.

خدمة معاش الضمان الاجتماعي

تقدم المملكة العربية السعودية خدمات مختلفة للمواطنين، ومنها خدمة معاش الضمان الاجتماعي وهي عبارة عن مبالغ مالية تقدم للغير قادرين على العمل أو الذين ليس لديهم مصدر دخل، وتمنح المملكة تلك المبالغ من أموال الزكاة، وذلك حرصا من المملكة على تأمين احتياجات المواطنين ورعايتهم رعاية كاملة.

الشروط اللازم توافرها لتحديد موعد مع مكتب الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن مجموعة شروط لازمة عند تحديد موعد لحجز معاش الضمان الاجتماعي، ويجب على المتقدم مراجعة الشروط حتى يتمكن من من حجز موعد مع مكتب الضمان:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم دائما بالسعودية. أن يكون المتقدم لديه حساب على موقع بوابة العمل والتنمية الاجتماعية، أو إنشاء حساب خاص في حالة عدم توفر حساب. لا بد أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة من معاش الضمان.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية الفئات المستحقة للمعاش وهي كالتالي:

السعوديين المتقاعدين عن العمل لكبر السن.

الأيتام الذين لا يتوفر لديهم مصدر دخل.

الأرامل والمطلقات السعوديات.

الغير قادرين عن العمل لوجود عائق مثل الإصابة أو المرض.

الأطفال مجهولة الأبوين.

المرأة الغائب عنها زوجها أو هجرها.

كيفية حجز موعد في الضمان الاجتماعي السعودي

يتطلب القيام عند حجز موعد في الضمان الاجتماعي السعودي تطبيق بعض الخطوات الهامة للحصول على موعد في الضمان الاجتماعي بشكل رسمي وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط hrsd.gov.sa

القيام بتسجيل الدخول إلى واجهة الخدمات الإلكترونية.

القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول.

الضغط فوق خيار خدمة الحجز عبر الإنترنت.

القيام بتحديد نوعية الاستلقاء.

الضغط فوق كود بدء الخدمة التمكن من حجز موعد في الضمان الاجتماعي من خلال الإنترنت.

من خلال القيام بتطبيق تلك الخطوات سيتم التمكن من الوصول إلى البيانات المطلوبة والتي يجب تسجيلها وتتمثل فيما يلي:

تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمتقدم(المستفيد). تحديد منطقة ومدينة قسم التأمين. كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالشخص. تحديد تاريخ موعد الحجز. القيام بإضافة رمز التحقق المرئي. التأكد من صحة البيانات المدخلة. الضغط فوق أيقونة الحجز. سيتم استقبال رسالة على الهاتف المسجل داخل منصة أبشر ، والتي تتضمن كافة التفاصيل الخاص بالحجز.

كيفية الاستعلام عن المواعيد الخاصة بالضمان الاجتماعي

لمعرفة التاريخ الخاص بالضمان الاجتماعي السعودي يجب الالتزام بتطبيق بعض الخطوات وذلك للحصول على موعد بموجب الضمان الاجتماعي وتتمثل الخطوات فيما يلي:

القيام بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية السعودية.

الدخول إلى الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت.

الضغط فوق الاستعلام عن ميعاد الضمان الاجتماعي.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

الضغط فوق أيقونة البحث.

سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالموعد المطلوب الاستعلام عنه.

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