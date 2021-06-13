نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 عبر وزارة الحج والعمرة للتسجيل في حج 1442-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442،ازدادت عمليات البحث على محركات البحث عن بوابة المسار الإلكتروني للحج 1442 وذلك بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن ضوابط وآلية حج هذا العام 1442-2021 حيث أعلنت الوزارة أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بسعة تصل إلى نحو 60 ألف حاج ، نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال ضوابط وآلية حج 1442 ورابط المسار الإلكتروني للتسجيل في حج 1442-2021 وأسعار حملا الحج 1442 .

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

كشف نائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط ضوابط وآلية حج هذا العام 1442 للمواطنين والمقيمين ، وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على الصحة العامة وتجنب تفشي فيروس كورونا وجاءت ضوابط وشروط الراغبين في التسجيل في حج 1442 على النحو التالي :

للفئات العمرية من 18-65 عام الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وأن تكون الحالة الصحية للحاج في تطبيق توكلنا محصن أو محصن جرعة واحدة بشرط مضي 14 يوم من أخذ اللقاح أو محصن متعافي .

الحالة الصحية للمتقدم لحج 1442 خالي من الأمراض المزمنة.

رابط المسار الإلكتروني لحج 1442 localhaj.haj.gov.sa

يستوجب على الراغبين في التسجيل في حج 1442-2021 عبر رابط المسار الإلكتروني من موقع وزارة الحج والعمرة اتباع الخطوات التالية وتقديم الطلب بدءا من يوم الأحد 3 ذو القعدة 1442 في تمام الساعة الواحدة مساء وحتى يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 أما حجز باقات الحج لهذا العام سيبدأ يوم الجمعة المقبل 15 ذو القعدة 1442 بعد فرز الطلبات المقدمة عبر وزارة الحج والعمرة .

أسعار باقات حج 1442

لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظات عن أسعار حملات الحج 1442 إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية و صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتوقع أسعار الباقات إلا أن وزارة الحج والعمرة أكدت أن حجز وشراء باقات حج 1442 ستكون متوفرة عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 يوم الجمعة المقبل 15 ذو القعدة 1442 لاستكمال إجراءات حج هذا العام .