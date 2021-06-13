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عمر شويل - جدة أصبحت رحلات الحج المجانية من أهم متطلبات المواطنين السعوديين، وتقوم المنظمات السعودية بتنظيم العديد من الرحلات المجانية للحج تحت إشراف وزارة الحج، وسنتعرف سوياً على كيفية التسجيل في الرحلات المجانية للحج 1442.

أهداف منظمات رحلات الحج المجانية

تعد رحلات الحج منظمة خيرية تقدم لجميع المواطنين السعوديين، وهذه الرحلات تكون تحت رعاية مؤسسات عديدة منها مؤسسة الراجحي الخيرية، وجمعية الراجحي تهدف إلى عمل الخير، فهي تساعد المواطنين السعوديين مادياً، وتساعد المقيمين أيضاً.

ومؤسسة الراجحي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا في كافة أمورها، وتقدم لرحلات الحج الجو المناسب الذي يليق للحجاج، فتقدم لهم:

تقدم للحجاج دورات تثقيفية وتدريبية عن مناسك الحج.

توفر الغذاء المناسب لكل فرد من الحجاج.

وتوفر وسائل المواصلات التي تتنقل بين المناطق الخاصة بالحجاج وبعضها لتوفر الراحة للحجاج.

الشروط اللازم توافرها للتسجيل في الرحلات

يوجد العديد من الشروط التي وضعتها مؤسسة الراجحي الخيرية للتسجيل في رحلات الحج التي تقدمها للمواطنين السعوديين وهي كالآتي:

على المتقدم للحج ألا يكون حج مسبقاً.

أن يكون المتقدم ليس عليه قضايا قضائية ويكون السجل الخاص به نظيف من أي قضايا.

لايجب أن يقل سن المتقدم عن 25 سنة، وسن التابع في الرحلات لا يقل عن 18 سنة.

يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون أيضاً مقيم فيها.

ويجب أن يكون متوافر لديه كافة متطلبات الحج.

وأن يكون المتقدم على دراية كاملة بفروض ومناسك الحج.

يجب على المتقدم أن يكون في صحة حسنة ليس لديه أي إعاقة تعيق عن أداء الحج.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في رحلات الحج

يوجد بعض الأوراق التي حددها مؤسسة الراجحي للتسجيل في رحلات الحج وهي كالآتي:

إحضار صورة للمتقدم 4×6 خلفية بيضاء.

وتقديم صورتين لكارت العائلة وتكون الصور للظهر والوجه.

أن يكون المتقدم لديه رقم للتواصل معه.

وإحضار مستندات للتابعين لإثبات صلة القرابة بينهم.

كيفية التسجيل في رحلات الحج

يوجد بعض الخطوات التي وضعتها مؤسسة الراجحي للتسجيل الصحيح في رحلات الحج وهي كالآتي:

توجه إلى الموقع الخاص برحلات الحج .

وبعد ذلك يقوم المتقدم باختيار المنطقة التابعة له.

ثم يقوم المتقدم بكتابة رقم البطاقة الشخصية الخاصة به في المكان المحدد لها.

وكتابة رقم الجوال الخاص بالمتقدم على الحج.

ويتم التأكد من كافة البيانات التي قام المتقدم بإدخالها.

ثم النقر على كلمة التسجيل.

وخصصت مؤسسة الراجحي رقم هاتفي للتسجيل من خلاله لتيسير الأمر على المتقدمين الراغبين في الحج وهو 920027768.