رابط البوابة الالكترونية للحج للتسجيل لأداء مناسك الحج 1442

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عمر شويل - جدة البوابة الالكترونية للحج. أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية. عن أن الوزارة سوف تفتح الباب. أمام الراغبين في التسجيل لأداء مناسك الحج لعام 1442 من الداخل. اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 ذي القعدة 1442 . وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً. وحتى يوم الاربعاء الموافق 13 ذي القعدة 1442 الساعة العاشرة مساء.

البوابة الالكترونية للحج للتسجيل لأداء مناسك الحج 1442

وأشارت وزارة الحج والعمرة عن أن عملية التسجيل متاحة. في خلال تلك الفترة بالكامل. لمن تنطبق عليه الشروط المعلنة. وأنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر. مشيرةً إلى أن الحجز وشراء الباقات سوف يبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 15 ذي القعدة 1442هـ. ويمكن للراغبين التسجيل كما يلي:-

وأضافت وزارة الحج بأنه سيتم اقتصار الحج هذا العام. للحجيج من الداخل فقط سواء المواطنين السعوديين. أو المقيمين من الجاليات المسلمة في المملكة من مختلف الجنسيات، مع الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية في جميع مراحل أداء فريضة الحج. بما يضمن أداء شعائر الحج في صحة وأمن وسلامة، على أن يتم اتباع المتطلبات الأمنية التالية:-

إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1442 هو 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة.

أن تكون الحالة الصحية للحجاج المتقدمين لأداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة.

اقتصار أداء مناسك الحج على الفئات العمرية من عمر 18 عام إلى 65 عام للحاصلين على اللقاح.

سيتم أداء مناسك الحج وفق الضوابط والآليات المتبعة من قبل الجهات الصحية في المملكة لفئات التحصين (محصن. أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضي نحو 14 يوما. أو محصن متعاف من الإصابة).

وأكدت وزارة الحج أن اقتصار أداء مناسك الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، إنما يعكس حرص قيادة وحكومة المملكة على حفظ النفس البشرية بما يعد امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة الاسلامية تولي اهتمام كبيراً في الحفاظ على صحية و سلامة الحجاج، خاصة مع استمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث أن العالم حتى الآن لم يجد العلاج اللازم للقضاء على تلك الجائحة.