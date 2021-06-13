التسجيل في نظام نور برقم الهوية لعرض نتائج الطلاب

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية من أجل معرفة نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التعليم السعودية على النظام الإلكتروني في إتمام العملية التعليمية داخل المدارس بعد اجتياح فيروس كورونا للملكة العربية السعودية بداية من مارس ٢٠٢٠، ووحدت وزارة التعليم السعودية في التعليم الإلكتروني حلًا بديلًا عن التعليم في المدارس وداخل الفصول والذي قد يعرض حياة الطلاب للخطر الناتج عن عملية الاختلاط والمزج داخل الفصل الذي دفع الوزارة لإنشاء مجموعة من المنصات والمواقع التعليمية لتقوم من خلالها بإتمام العملية الدراسية وتعتمد عليها في اتصال الوزارة بالطلاب من خلال تلك المواقع، حيث تقدم من خلالها الدروس والمواد العلمية، فضلا عن إتمام عملية الامتحانات والنتائج عبر المنصة، وتقديم كافة ما يخص العملية التعليمية.

نظام نور برقم الهوية



تقدم منصة نظام نور مجموعة من الخدمات التعليمية لكافة الطلاب المقيدين بكافة الصفوف والمراحل التعليمية المختلفة، حيث تقدم :

قيد الطلاب الجدد بمراحل التعليم الأولى ومرحلة رياض الأطفال.

تقدم بيانات أو خطة للعام الدراسي تبين فيه للأجازات والعطلات الرسمية ومواعيد بدء الدراسة ومواعيد انتهائها، ومواعيد الامتحانات إلى غير ذلك مما يخص العملية الدراسية.

كما تقدم من خلالها النتائج الخاصة بامتحانات الطلاب بمختلف الصفوف والمراحل التعليمية.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية

وتتم عملية التسجيل عن طريق الدخول على رابط نظام نور وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالفرد ثم اتباع الخطوات التي تبينها له الصفحة، وذلك للاستفادة بكل ما تقدمه المنصة من خدمات تعليمية خاصة بالطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضا، يمكنهم الحصول على تلك الخدمات والاستفادة منها بشكل مجاني فقط من خلال تسجيل الدخول على المنصة التي يتم بشكل بسيط وميسر بعيد عن الصعوبات.