تحديث حساب المواطن برقم الهوية للاستفادة من الدفعات الجديدة

يمكن للمواطنين في السعودية تحديث حساب المواطن من أجل الاستفادة من الدعم الذي يتم تقديمه من قبل الحكومة بعد توصية خادم الحرمين الشريفين بمحدودي الدخل من المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويعمل جاهدا بكل ما أوتي من قوة على تذليل كافة الصعوبات الخاصة بهم وتقديم الدعم النقدي لهم من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية حتى يمكن الوصول لكافة الفئات والشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل، ومن أهم تلك البرامج التي يقدم من خلالها الدعم للمواطنين هو برنامج حساب مواطن، حيث يقدم من خلاله دعم نقدي لأصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية ورفع الأعباء عن كاهلهم، ويقدم لهم بصفة شهرية من خلال إيداع تلك المستحقات في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي.

تحديث حساب مواطن برقم الهوية



يستفيد من دعم برنامج حساب مواطن عدد يبلغ ١٩.٥ مليون مواطن، وخصص لهم مبالغ شهرية تصرف بإجمالي قدره ١.٩ مليار ريال سعودي، في حين بلغت قيمة التعويضات المدفوعة بأثر رجعي بإجمالي مبلغ ٣٩ مليون ريال سعودي، ليصبح ما تم دعم المواطنين به من حساب مواطن إجمالي مبلغ مالي قدره ٧٩.٧ مليار ريال سعودي، منهم مبلغ قدره ٧٧٣ مليون قيمة تعويضات عن دفعات سابقة.

خطوات تحديث حساب مواطن

يجب على المواطنين المستفيدين من هذا الدعم تحديث بياناتهم من أجل استمرارية الاستفادة من البرنامج، ويمكن إتمام عملية التحديث من خلال خطوات سهلة وهي كالتالي: