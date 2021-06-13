نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن برقم الهوية للاستفادة من الدفعات الجديدة في المقال التالي
يمكن للمواطنين في السعودية تحديث حساب المواطن من أجل الاستفادة من الدعم الذي يتم تقديمه من قبل الحكومة بعد توصية خادم الحرمين الشريفين بمحدودي الدخل من المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويعمل جاهدا بكل ما أوتي من قوة على تذليل كافة الصعوبات الخاصة بهم وتقديم الدعم النقدي لهم من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية حتى يمكن الوصول لكافة الفئات والشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل، ومن أهم تلك البرامج التي يقدم من خلالها الدعم للمواطنين هو برنامج حساب مواطن، حيث يقدم من خلاله دعم نقدي لأصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية ورفع الأعباء عن كاهلهم، ويقدم لهم بصفة شهرية من خلال إيداع تلك المستحقات في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي.
تحديث حساب مواطن برقم الهوية
يستفيد من دعم برنامج حساب مواطن عدد يبلغ ١٩.٥ مليون مواطن، وخصص لهم مبالغ شهرية تصرف بإجمالي قدره ١.٩ مليار ريال سعودي، في حين بلغت قيمة التعويضات المدفوعة بأثر رجعي بإجمالي مبلغ ٣٩ مليون ريال سعودي، ليصبح ما تم دعم المواطنين به من حساب مواطن إجمالي مبلغ مالي قدره ٧٩.٧ مليار ريال سعودي، منهم مبلغ قدره ٧٧٣ مليون قيمة تعويضات عن دفعات سابقة.
خطوات تحديث حساب مواطن
يجب على المواطنين المستفيدين من هذا الدعم تحديث بياناتهم من أجل استمرارية الاستفادة من البرنامج، ويمكن إتمام عملية التحديث من خلال خطوات سهلة وهي كالتالي:
- الدخول على موقع حساب المواطن
- فور الدخول قم بالضغط على كلمة استعلام حساب مواطن.
- عليه إدخال البيانات الخاص به مثل رقم الهوية.
- ومن ثم الضغط على كلمة استعلام.
- فور الضغط ستظهر له البيانات الخاصة به، ثم القيام بعملية تحديثها.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث حساب المواطن برقم الهوية للاستفادة من الدفعات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.