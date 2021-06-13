نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى منصة أنعام للاستفاده من برامج دعم صغار مربى الماشية 1142 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة أنعام لدعم المواشي، حيث تم إطلاق برنامج دعم صغار الماشية وانضم اليه مجموعة كبيرة جداً من العاملين فيما يخص تربية المواشي، فقد يهمل المسؤليين بالمملكة العربية السعودية علي دعمهم من أجل الثروة الحيوانية وتطويره والذي يؤدي الي دعم الاقتصاد الوطني، وقد يتم التقديم للحصول علي الدعم من خلال منصة أنعام بالتسجيل في المنصة والتسجيل في برنامج صغار مربي الماشية وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها المنصة، حيث يحصل المتقدم منح خلالها علي الدعم المادي بعد التقديم، ولهذا نقدم لكم زوار موقعنا الكرام رقم التواصل مع البرنامج والشروط المطلوبة من أجل الحصول علي الدعم.

التسجيل فى منصة أنعام 1442

تم إطلاق سجل المربيين علي منصة أنعام من قبل وزارة البيئة الزراعية، حيث تعتبر من أهم المنصات التي تهتم وتدعم مربي المواشي الصغار وهى أحد أهم المنصات التي تدعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وتهدف إلى تطوير الثروة الحيوانية وتوفير مواشي عالية الجودة في المملكة العربية السعودية.

يعد سجل المربين للعاملين في تربية صغار المواشي والحيوانات من الصكوك الهامة لديهم، حيث يساعد على تقديم الخدمات والدعم بسرعة وبكل سهولة، فقد تتضمن سجلات وملفات تربية الحيوانات ما يلي:

جميع البيانات الشخصية وأرقام المربي المتقدم. عدد وأنواع المواشي التي يمتلكها. كتابة موقع وعنوان المزرعة التي يربي بها المواشي بالتفصيل. كافة التطعيمات والأدوية والأمراض التي تعالج منها الماشية. سجلات الحالة الصحية ووبائيات قطيع الماشية.

شروط الحصول علي دعم مربي صغار الماشية

يعتبر الدعم المالي لمربي صغار الماشية من الخطط الهامة جداً لوزارة الموارد المائية والزراعة بالمملكة للمناطق الريفية الموجودة بالسعودية، ودائماً ما تهدف إلى مساعدة المزارع الصغيرة والمبتدئة وتوسيع مجال التربية في المملكة لمساندة الاقتصاد الوطني السعودي وفقاً لرؤية 2030 م، فيمكن لكل مربي التقديم إذا توافرت تلك الشروط، وهي كالأتي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجب أن لا يقل عمره 21 عامًا.

لابد أن يكون للمتقدم بطاقة صحية.

لابد أن يكون المتقدم موظف دوام كامل وليس قادة في القطاع الخاص أو العام.

طرق وأرقام التواصل مع برنامج دعم صغار مربي الماشية

يمكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بوزارة الزراعة من خلال الرقم 8002472220، للتعرف علي الدعم المتواجد وطرق التقديم أو يمكن الاستفسار عن موعد النزول، ويمكن أيضاً التواصل من خلال صفحات البرنامج علي تطبيقات السوشيل ميديا “فيس بوك، تويتر.