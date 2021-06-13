نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 الحج والعمرة تعلن ميعاد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم تحديد بعض الشروط من أجل الحجج والعمرة للمقيميين بالسعودية، حيث تم تحديد في ذلك العام أن عدد الحجاج من المقيميين لن يتجاوز الـ 60 ألف حاج، ولذلك ازداد قيام الأشخاص بالبحث عبر محركات البحث عن كيفية التقديم على رابط المسار الإلكتروني لحجاج 1442، بالإضافة إلى الشروط الموضوعة من قبل وزارة الحج والعمرة، ويمكننا توضيح كل تلك الشروط والإجراءات التقديم من خلال مقالنا.

شروط التسجيل في الحج والعمرة عبر الموقع الرسمي 1442هـ

هناك بعض الشروط التي وضعت من قبل وزارة الحج والعمرة والتي قام بالكشف عنها الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج، وتتمثل تلك الشروط في:

• يلزم أن يكون عمر الحاج لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

• يلزم أن يكون الراغب في التسجيل حاصل على تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد.

• يلزم ألا يكون الراغب في التسجيل ألا يعاني من الإصابة بأي أمراض مزمنة.

تعرف على رابط المسار الإلكتروني لحج 1442

للحصول على الموافقة على الحج بعام 1442 من قبل وزارة الحج والعمرة يلزم التقديم الإلكتروني عبر رابط حجاج الداخل، حيث سيتم ذلك بدءا من يوم 3 من شهر ذي القعدة 1442 حتى يوم الأربعاء الموافق 13 ذي القعدة، وذلك بشكل يومي في الساعة الواحدة مساءا، أما بالنسبة للباقات فيمكن البدء في حجزها في يوم الجمعة الموافق 15 ذي القعدة، وكل ذلك إلكترونيا دون الحاجة لزيارة أي جهة مسئولة.

استفسار الان طريقة حجز الحج 1442 للمواطنين والمقيمين

• يلزم الدخول أولا على الرابط الخاص لموقع ” “وزارة الحج والعمرة “.

• ثم بعد النقر على “الخدمات الإلكترونية”.

• وبعد ذلك الدخول على خيار “خدمة الحجز”.

• ثم تقوم بتحديد البرنامج الذي تود حجزه للحج.

• ثم بكتابة البيانات واضغط على “تسجيل الطلب”.