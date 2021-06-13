التسجيل في حملات الحج المجانية 1442 – تفاصيل وأسعار باقات الحج الداخلي هذا العام

للعام الثاني على التوالي فتحت المملكة العربية السعودية الحج داخلي فقط لحين زوال الجائحة بإذن الله، كما أن التسجيل في حملات الحج المجانية 1442 مازال مستمراً وفق الشروط والمعايير المحددة لـ موسم الحج عام 1442هـ والذي يتم التسجيل فيه عبر بوابة المسار الإلكتروني أو من خلال حملات الحج المجانية لغير السعوديين عبر مؤسسة الراجحي الخيرية، وسط تطبيق الالتزامات الوقائية والمعايير والضوابط المحددة سواء لحج الداخل أو المجاني لغير السعوديين عبر مؤسسة الراجحي..إليكم التفاصيل

شروط حملة الراجحي للحج المجاني لغير السعوديين

لابد أن يكون الشخص المقيم متواجد في المملكة منذ سنة على الأقل.

ألا يزيد الراتب عن 3.000 ريال سعودي في الشهر.

يشترط حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

لابد أن يقدم الشخص المستندات التي تثبت خلوه من أي مرض كان، وأن يكون صحته البدنية جيدة لأداء مناسك الحج.

لا يقل العمر عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عام.

التسجيل في حملات الراجحي المجانية 1442

يتم التسجيل في حملات الحج المجانية 1441 عبر التالي:-

يمكن التسجيل في حملات الحج عبر موقع وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

مؤسسة الراجحي الخيرية والاتصال عبر الرقم 92003345 – 920027768.

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

أسعار حملات الحج الداخلي هذا العام

أعلنت وزارة الحج عن أسعار حملات الحج لهذا العام، وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، جعلت الأسعار مختلفة عن السنوات الماضية لتبقى على النحو التالي:-

باقات ضيافة بلس تتراوح سعرها من 7561 ريال إلى 8161 ريال.

باقات ضيافة بلس 2 وتتراوح بين 7310 ريال إلى 7910 ريال.

باقة ضيافة بلس 3 من 6508 ريال وحتى 7108 ريال.

باقة ضيافة بلس 4 من 5708 ريال وحتى 6308 ريال.

باقة ضيافة أبراج فيصل سعرها يصل لـ 11905 ريال، حيث تكون الإقامة للحجاج في أبراج منى.

باقة اقتصادية من 3447 ريال وحتى 4797 ريال، حيث تكون إقامة الحاج داخل الخيام.

باقة اقتصادي 2 وسعرها يصل إلى 3465 ريال وتكون الإقامة أيضاً في الخيام.

التسجيل في الحج الداخلي 1442

لحجاج الداخل فقط ممن يعيشون داخل المملكة.

خلو كل الراغبين في التقديم على الحج 1442 من الأمراض المزمنة.

لابد أن يكون الشخص قد أخذ لقاح كورونا ومضى 14 يوماً أو محصن متعافياً من المرض.

الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 65 سنة.

العدد المحدد لهذا العام لإجمالي الحجاج هو 60.000 شخص ممن ينطبق عليهم المعايير.

مواعيد تسجيل حج الداخل 1442

يبدأ من الأحد 3 ذو القعدة الساعة الواحدة مساءاً عبر المسار الإلكتروني، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13 من نفس الشهر أي لمدة عشرة أيام متواصلة عبر الموقع، على أن يتم حجز الباقات يوم الجمعة الموافق 15 هذا الشهر أيضاً.