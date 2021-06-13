نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الحج 1442 وتفاصيل حجز وشراء باقات الإقامة في حج هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الحج 1442 هذا ما أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن موعد التسجيل للحج 1442 هـ. موضحة آلية وشروط التسجيل للحج 1442، مؤكدة أن حج هذا العام سيكون فقط للحجاج المواطنين للسنة الثانية على التوالي. وهذا بسبب المعاناة العالمية من وباء فيروس كورونا الذي لا يزال يعيث فسادا في العديد من المجالات منها أداء مناسك الحج من الخارج، وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط عن الفئات العمرية التي لها الحق في حج 1442 وقال إن عدد الحجاج بالداخل سيكون 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، لذلك ننشر رابط البوابة الإلكترونية (المسار الإلكتروني) حسب المواعيد المحددة.

التسجيل في الحج 1442

أعلن موقع وزارة الحج والعمرة عن تاريخ فتح البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة لتسجيل المواطنين والمقيمين في حج 1442. كما بينت الوزارة الأشخصا الذين يحق لهم التسجيل في حج 1442، وهم كالتالي:

يجب أن يكون من يرغب التسجيل في حج 1442 محصن ضد كورونا. أي من الفئات الثلاثة ” محصن، محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة”

الخلو التام من الامراض المزمنة

أن يكون عمره بين (18 إلى 65 عاماً)

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

أكدت وزارة الحج والعمرة أن حج هذا العام مسموح به للراغبين في أداء مناسك الحج 1442 هـ من المواطنين وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط ، عن طريق الولوج إلى بوابة المسار الإلكترونية. كما انه لا توجد أولوية للتسجيلات المبكرة، لكن التسجيلات ستكون متاحة من الساعة 1 ظهرًا يوم الأحد 3 ذو القعدة حتى الساعة 10 مساءً يوم الأربعاء 13 ذو القعدة.

رابط التسجيل في حج 2021

للتسجيل في الحج عن طريق الدخول على رابط البوابة الإلكترونية من موقع وزارة الحج والعمرة. كما يجب على الراغبين في الحج إضافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف المحمول الصحيح، وعدد الراغبين في أداء مناسك الحج ، واختيار باقة الحملة وشراءها.

باقات الإقامة في الحج هذا العام 1442

قال مراسل العربية “سلطان السلمي”، نقلاً عن مصادر موثوقة. إن باقات الإقامة لهذه السنة ستكون ثلاثة باقات للحج فقط اثنتان منها في أبراج سكنية بمنى والباقي في المخيمات. كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن الحجز سيبدأ وشراء الباقات من الساعة ١ ظهراً من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ.

ووسائل الانتقالات في حج 1442

بخصوص وسائل النقل، فستكون بالحافلات فقط، وذلك لضمان ومتابعة التباعد المادي بين جميع الحجاج. وكذلك احترام كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأنها لن تكون عملية الانتقالات عبر قطار مشاعر. وأوضح وزير الحج والعمرة أنه ستكون هناك فرق طبية في منى تقيس درجات حرارة الحجاج. بشكل مستمر خلال موسم حج هذا العام. بالإضافة إلى وجود 13 مستشفى بأعلى سعة في مكة المكرمة منها 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة.

موعد إعلان نتيجة القبول في الحج 1442

بمجرد نهاية عملية التسجيل في حج 1442، تنتقل وزارة الحج والعمر الى عملية فرز المتقدمين، كما أنه سوف يتم بعث رسائل للمقبولين في الحج ، تطلب منهم إعادة الدخول إلى البوابة الإلكترونية لإكمال عملية التسجيل وشراء الباقات بداية من الساعة الواحدة من يوم الجمعة 15 ذو القعدة.