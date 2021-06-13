نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع بأقساط ميسرة بلا تحويل الراتب بهامش ربح منافس لدى منصة سلفة في المقال التالي
تمويل سريع بأقساط شهرية ميسرة يمكن توفرها من خلال موقع منصة سلفة الآن حيث أثبت منصة سلفة نجاح باهر من وقت إنطلاقها لأنها تمتاز بتوفير أسرع تمويل شخصي نقدي وفوري عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى المصالح الحكومية أو أي مكان آخر مما نجح في جذب الكثير من العملاء السعوديين وكذلك توفير لهم سلفة تساعد جميع الأسر في توفير مطالبهم لحين إيداع رواتبهم الشخصية وأعتمد تقسيط مبلغ التمويل على الجدولة المريحة للعملاء السعوديين فيتم طلب القسط بعد نزول الراتب الشهري له بشرط أن يتم منح التمويل لمن يتطابق معه الضوابط والشروط المطلوبة حيث يمنح التمويل لمن لا يقل دخله الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي والتقديم يكون عبر رابط أسرع تمويل بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وذلك يتم من خلال موقع منصة سلفة في السعودية.
شروط الموافقة على طلب تمويل سريع من منصة سلفة
هناك العديد من الشروط والأحكام الأساسية المطلوبة من أجل الحصول على طلب تمويل سريع بأقساط ميسرة وكذلك بهامش ربح منافس عن الشركات والبنوك التمويلية داخل المملكة لذلك نقوم الآن بالتوضيح لجميع العملاء السعوديين المتقدمين كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:
- لابد أن يلتزم جميع المتقدمين لطلب تمويل سريع من منصة سلفة في السعودية بتوفير دخل شهري ثابت لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للحصول على الموافقة السريعة.
- عند طلب تمويل من منصة سلفة في السعودية يجب أن يكون عمر العميل المتقدم من 18 سنة حتى 60 سنة فقط.
- كذلك التمويل يطلب فترة عمل ستة أشهر في القطاع الخاص داخل أراضي السعودية وفترة عمل ثلاثة أشهر في القطاع الخاص للموافقة الفورية لدى منصة سلفة في السعودية.
مميزات الحصول على تمويل من خلال منصة سلفة
- التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أي التمويل بدون تعريف الراتب أو مختصر الراتب في منصة سلفة في السعودية.
- يعطي منصة سلفة في السعودية تمويل سريع بموافقة فورية وطارئة مع الإيداع النقدي السريع لمبلغ التمويل الذي يتراوح من ألف ريال سعودي ويصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي.
- يمتاز بأنه تمويل سريع بأقساط شهرية ميسرة وجدولة مريحة لدى منصة سلفة السعودي.
- تمويل أيضاً بهامش ربح منافس ويختلف من شخص لآخر على حسب المبلغ التمويلي المطلوب لدى منصة سلفة في السعودية.
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