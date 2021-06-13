رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 وزارة الحج تحدد شروط التسجيل عبر haj.gov.sa اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الحج هذا العام مقتصر على حجاج الداخل فقط، وأن الحجز للفريضة إلكترونياً عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وحددت الشروط العامة للتسجيل بناءً على تعليمات وزارة الصحة السعودية، والتي تهدف للمحافظة على أرواح الناس من الإصابة بالفيروس الذي يتحور إلي أكثر من سلالة في الفترة الأخيرة، وجاء بيان هيئة كبار العلماء مؤيد لقرار الحكومة في هذا الشأن، وجاء في المؤتمر أن العدد المسموح به في حج العام 60 ألف حاج فقط من المقيمين في الداخل ” السعوديون ، الأجانب “، وأن رابط المسار سوف يفعل في الساعة الواحدة ظهراً اليوم الأحد 1442/11/03 لاستقبال التسجيل، وأشار نائب وزير الحج في المؤتمر أن أسبقية الحجز لا تعطي أي أفضلية في الترشيح لحج هذا العام.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وألية التسجيل

الدخول على رابط localhaj.haj.gov.sa .

. أو رابط الوزارة haj.gov.sa .

. سوف تدخل إلي الصفحة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية للحج.

سوف تظهر لك برامج الحج المختلفة قم بتحديد البرنامج المناسب لك مادياً.

سجل بياناتك الشخصية بدقة.

أضغط على تسجيل لإتمام العملية بنجاح.

قم بالدخول عبر نظام سداد الإلكتروني وسدد قيمة البرنامج الذي أخترته.

مواعيد التسجيل الإلكترونية لحج 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن التسجيل متاح من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرة، من اليوم الأحد 2021/06/13 الموافق 1442/11/03 ويستمر لمدة 10 أيام، ينتهي يوم 2021/06/23 الموافق 1442/11/13 هجري، ولن تكون هناك أفضلية لأسبقية الحج.

وزرة الحج والعمرة تحدد شروط التسجيل

أن يكون التسجيل للمواطنين السعوديون والمقيمين في الداخل فقط.

أن يكون الراغب في التسجيل قد حصل على جرعتي التحصين الخاصة بكوفيد 19.

أن يكون المسجل لا يقل سنه عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام، وأن يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض مزمن.

في حال أن الراغب في الحج حصل على جرعة واحدة يجب أن يكون مر عليها 14 يوم كحد أقصى.

الحرص على الوقاية من الإصابة بالفيروس وارتداء الكمامات في كل مراحل الحج والتباعد الجسدي.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وطريقة السداد

رأي هيئة كبار العلماء في قصر الحج على الداخل

أعلنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية في بيان لها، عن تأيدها للحكومة السعودية في قصر الحج على الداخل هذا العام، وجاء في البيان أن النصوص الشرعية والمقاصد والقواعد الكلية تدل على وجوب المحافظة على الأنفس، وأن ذالك من المقاصد الشرعية الإسلامية كقوله تعالى، ” ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما” وقوله تعالى ” ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة” ونظراً إلي ما قرره أهل الاختصاص من أن التجمعات تشكل خطورة، وأنها هي السبب الرئيسي في أنتشار العدوى فأن قرار الحكومة موفقاً ومطلوباً للحفاظ على الأنفس.