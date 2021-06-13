نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الطلب تحديث الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلك الخدمة يتمكن من خلالها المستفيدين معرفة بيانات الضمان الخاصة بهم، وسهلت المملكة الحصول على الخدمات لتوفير الوقت والجهد على المستخدمين لتحسين المعاملات الحكومية وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، وهذا من اهم الأهداف لتحقيق رؤية المملكة الجديدة 2030.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

يمكن استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني ورقم الضمان في وقت قليل ومن أي مكان، فلم يعد الأمر يتطلب الذهاب لمكتب الضمان للحصول على البيانات التي تريدها، ولمعرفة طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على رابط استعلام الضمان الاجتماعي. ستجد أمامك صفحة بعنوان الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان للأفراد. اكتب البيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني ورقم الضمان ورمز الصورة الموجود. اضغط على عرض وسوف تظهر لك نتيجة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني على الفور.

تحديث الضمان الاجتماعي

يجب على المستفيدين تحديث الضمان الاجتماعي في حالة وصول رسالة إليهم على الجوال مضمونها تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، والرسالة تحتوي على المدة التي يجب التحديث خلالها، وكل ما يتطلب لتحديث البيانات ستجده في النقاط التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور. من القائمة الرئيسية اضغط على الملف الشخصي. ستجد البيانات الشخصية عدل ما تريد ثم اضغط التالي واستكمل تعديل البيانات التي تريدها من رقم الجوال أو العنوان أو الحساب البنكي. بعد الانتهاء اضغط حفظ ثم اخيرا اضغط على تقديم الطلب.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

خدمة الضمان الاجتماعي هي أحد الخدمات الحكومية التي تُقدم الدعم للمواطنين السعوديين محدودي الدخل، أو المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبه نتيجة التغيرات التي حدثت في المملكة وكذلك المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، فحرصا من المملكة على توفير حياه كريمة للمواطنين قامت بإنشاء برامج للدعم المادي لمساعدة المواطنين، منها برنامج حساب المواطن وبرنامج الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة رابط التسجيل في حساب المواطن.

ويمكن لأي فرد أن يقوم بالتقديم للحصول على معاش الضمان عن طريق تسجيل الضمان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لكن يجب على الأشخاص المتقدمين مراعاة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستحقاق ومن أبرز هذه الشروط الآتي:

أن يكون رب الأسرة أو الأشخاص مقيمين إقامة دائمة في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يمكن للأسرة التي ليس لديها أحد يعولها التقديم.

أبناء الأرملة السعودية حتى من زوجها الأجنبي.

زوجة السعودي وأبناؤه وأرملة السعودي.

المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

حاملين بطاقات التنقل ممن ليس لديهم وثائق تثبت الجنسية السعودية.

كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي

يمكن للمستفيدين معرفة رقم الضمان الخاص بهم بطريقة بسيطة جدا، وهي من خلال التواصل مع الرقم الذي وفرته الوزارة للاستفسار أو الاستعلام عن رقم الضمان أو غيرة من الخدمات، والرقم الموحد الذي يمكن الاتصال عليه هو 19911 وسوف تعطيك حدمة العملاء الرقم الخاص بك.

كما يمكن الذهاب لأحد فروع مكتب الضمان القرب لك والاستفسار هناك والحصول على الرقم، لكن يراعي حجز موعد قبل الذهاب لمكتب الضمان.

الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني

يمكن للمستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريق خطوات سهلة وبسيطة وهي:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ادخل على بوابة التنمية الاجتماعية وقم باختيار خدمات وكالة الضمان. ثم قم باختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد، ورمز التحقق الموجود أمامك. اخيرا اضغط على عرض.

حالات إيقاف صرف الضمان الاجتماعي