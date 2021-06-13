عروض شركة تويوتا راش 2021 تقسيط بدون مقدم أقل من 1000 ريال

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عمر شويل - جدة لا تزال عروض شركة تويوتا راش 2021 تقسيط بدون مقدم سارية حتى نهاية شهر يونيو الجاري حيث يمكن الاستفادة من عروض تقسيط السيارات من وكيل تويوتا في السعودية سواء من خلال التقسيط بدون مقدم أو التقسيط بنظام أقساط أقل من 1000 ريال شهريًا وذلك يشمل موديلين من موديلات تويوتا راش وهما تويوتا راش GL وكذلك تويوتا راش SD حيث يأتيان تقريبًا في سعر ومواصفات متقاربة لكن هنا سوف نقتصر على تويوتا راش GL موديل 2021 فقط.

مواصفات تويوتا راش GL موديل 2021

تأتي تويوتا راش 2021 GL بمواصفات تشمل ، محرك بسعة : 1.5 لتر، 4 اسطوانات، في في تي أي مزدوج وهذا المحرك يأتي بقوة حصانية قصوى تصل إلى 103 حصان عند 6000 د.د أما عزم الدوران الأقصى في تويوتا راش 2021 فيصل إلى 136 ن.م / 4200 د.د مع ناقل الحركة 4 سرعات اتوماتيكية والسيارة تأتي بنظام الدفع الخلفي مع خزان وقود بسعة 45 لترًا.

سعر تويوتا راش 2021

يبدأ سعر تويوتا راش 2021 GL في السعودية عند 64 ألف ريال بدون الضريبة المضافة أنا بعد إضافة قيمة ضريبة القيمة المضافة يصل سعر تويوتا راش 2021 إلى 74 ألف ريال عند الشراء النقدي من الوكيل أو من أحد معارض السيارات الكبرى وعند التقسيط يختلف السعر بحسب عدد من الشروط والضوابط.

عروض شركة تويوتا راش 2021 تقسيط

هناك أسلوبين يمكن من خلالهما الحصول على عروض شركة تويوتا راش تقسيط 2021 وهما التقسيط بدون مقدمة أو التقسيط أقل من 1000 ريال ولكل أسلوب منهما مزيا وعيوب وكل مشتري عليه أن يختار من بينهما وفقًا لظروفه وقدرات المالية والشروط الأخرى المرتبطة بالعميل بالأساس.

عروض شركة تويوتا تقسيط بدون مقدم

عن التقسيط بدون مقدم ضمن عروض تويوتا جميل يتم دفع 1217 ريال شهريًا على مدى 60 شهرًا أي ما يعادل 73 ألف ريال بدون إضافة ضريبة المضافة ويتم إضافة الضريبة بنسبة 15 % من الثمن وهذا العرض يشمل التقسيط بدون مصاريف إدارية والتقسيط بدون قسط أول.

أما النظام الثاني من التقسيط هو التقسيط أقل من 1000 ريال حيث يتم في هذه الحالة دفع مبلغ من ثمن السيارة كدفعة مقدمة والتقسيط أقل من ألف ريال.