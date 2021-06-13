تمويل بدون موافقة الكفيل بالتقسيط بدون فوائد عبر منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية

تمويل بدون موافقة الكفيل لموظفي الحكومة في المملكة العربية السعودية هي أحد المزايا التمويلية الهامة التي يمنحها بنك التنمية الاجتماعية وخصصت للعامل في القطاع الحكومي لأنه لا يحتاج إلى ضامن من أجل الحصول على منتج آهل المقدم من البنك ولكن هناك مزايا عامة متاحة لجميع فئات المجتمع السعودي ومنها الحصول على التمويل بدون هامش ربح بأفضل تقسيط ميسر في المملكة يصل إلى خمسة سنوات على الأكثر كما يعطي مبلغ التمويل حتى 60 ألف ريال سعودي لكل العملاء السعوديين فقط من خلال أفضل رابط تمويل إسلامي بدون فوائد لدى منتج آهل السعودي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى وزارة العمل بالسعودية.

كافة الشروط الواجبة لدى منتج آهل السعودي بنك التنمية الاجتماعية

يعطى منتج آهل بالسعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة لجميع الحاصلين على الجنسية السعودية فقط لا غير ولكن ربما يطلب منهم بعض الشروط اللازمة للحصول على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية:

يطلب منتج آهل من كل العملاء السعوديين والسعوديات في المملكة العربية السعودية دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي للحصول على موافقة من البنك.

لموافقة بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية على قرض منتج آهل يطلب أن يكون عمر العميل من 21 عام ويصل إلى 60 عام مع تملك الهوية الوطنية.

منتج آهل يسمح لجميع المواطنين الحصول على مبلغ 60 ألف ريال سعودي بشرط توفير موافقة الكفيل الغارم ويخرج من ذلك الشرط كل الموظفين في المملكة بالقطاع الحكومي.

كافة مميزات منتج آهل بالسعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية