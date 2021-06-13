نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حافز لأول مرة رابط تسجيل حافز شروط التسجيل في حافز في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حافز من الأمور التي تشغل الشباب داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه حافز يعتبر برنامج لمساعدة الشباب في الحصول على العمل الملائم لهم، أو لتقديم الدعم المادي كل شهر لفئات معينه من الشباب، بالإضافة إلى ذلك فإن حافز يقدم بعض التدريبات والدورات للشباب لتأهيلهم للعمل داخل سوق المملكة، وكل هذا بهدف تحسين حال الشباب ورفع كفائهم في العمل والتقليل من البطالة.

التسجيل في حافز

يتم التسجيل في حافز من خلال البوابة الوطنية للعمل لإعانة الباحثين عن العمل في إيجاد فرص عمل تناسب قدراتهم ومستواهم التعليمي، وجميع خطوات التسجيل تتم بشكل إلكتروني عبر البوابة الوطنية للعمل منصة طاقات، لكن يجب مراعاة بعض الشروط التي حدتها حافز للتسجيل وسوف نذكرها في السطور القادمة، ولمعرفة كيفية التسجيل في حافز اتبع الخطوات التالية:

من خلال جوجل قم بكتابة طاقات، ثم ادخل على رابط التسجيل في حافز لأول مرة منصة طاقات. قم بالضغط على مستخدم جديد ويوف تفتح صفحة انشاء مستخدم جديد. عليك اختيار نوع الهوية المناسب إذا كنت سعودي او غير سعودي من ام سعودية ثم اضغط على التالي. اكتب البيانات المطلوب للحساب الجديد، رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني واختر كلمة المرور واكتب الرمز المرئي، ثم اضغط على التالي. اقرأ الشروط والحكام واضغط أوافق، ثم التالي. ادخل رمز التحقق الذي سيصلك على الجوال ثم اضغط تأكيد. ستصلك رسالة تفيد بنجاح التسجيل وفي انتظار استلام بريد الكتروني لاستكمال التسجيل.

التسجيل في حافز لأول مرة 1442

يجب التسجيل في حافز للمرة الثانية واعادة الدخول على منصة طاقات لاستكمال خطوات تسجيل حافز صعوبة الحصول على عمل ويأتي هذا عن طريقة اتباع الآتي:

ادخل على رابط التسجيل في حافز الطاقات المرفق بالأعلى. اضغط على الدخول من أعلى الصفحة. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ثم اضغط على الدخول. قم بتحديث البريد الإلكتروني، اكتب البريد الإلكتروني ثم اضغط ارسال. بعد ذلك أضف بيانات التعليم من خلال الضغط على المؤهل العلمي، اختر نوع المؤهل والجامعة وباقي البيانات مع إرفاق المستندات المطلوبة ثم انقر رفع الملف، وبعد الانتهاء اضغط على حفظ ثم تأكيد. ادخل البريد الإلكتروني وستصلك رسالة على بريدك الإلكتروني يجب الضغط عليها لتنشيط حساب البريد الجديد. قم بالتحقق باستخدام رقم الجوال واضغط على ارسال، بعدها سيصلك رمز التحقق على الجوال اعد إدخاله في الخانة المخصصة واضغط على ارسال. قم بتعبئة البيانات المطلوبة من الحالة الاجتماعية ورقم الهوية الوطنية ورقم جواز السفر وتاريخ انتهاء الجواز والأبناء والعنوان ثم اضغط على حفظ. اتبع استكمال المعلومات الخاصة بك من خلال الضغط على علامة الثلاث أسطر الموجودة أعلى الصفحة، واضغط منها على الصورة ومنها المعلومات الشخصية واملأ جميع البيانات ثم اضغط حفظ.

حافز البحث عن عمل

تساعد حافز من خلال منصة طاقات في الحصول على عمل لهذا لابد من تسجيل البيانات الخاصة لكي يتم رض فرص عمل تتناسب مع البيانات المسجلة في البرنامج، ولاستكمال التسجيل لبيانات الوظيفة اتبع الخطوات التالية:

انقر على علامة الثلاثة أسطر الموجودة في الأعلى، ومنها انقر على علامة القلم وستُفتح صفحة البيانات الوظيفية.

حدد المهن المفضلة، ثم حدد الدخل المرغوب فيه، وكذلك حدد المدينة والمنطقة، ثم حدد مجال العمل الذي تريده، ونوع التدريب وبعد اكمال الخانات المطلوبة اضغط على حفظ.

اعد الضغط على علامة الثلاثة أسطر مرة أخرى واختر منها الخدمات ومنه السيرة الذاتية ثم المهارات، ادخل المهارات التي لديك واللغة.

اضغط على العلامة مرة اخرى واختر جميع البرامج سيظهر حافز البحث عن عمل انقر على تقدم هنا.

إذا لم يقبل التقديم فستجد أن هناك بيانات ناقصة اتبع ما يرشدك إليه البرنامج لاستكمال هذه البيانات.

بعد الانتهاء ادخل مرة اخري على حافز البحث عن عمل واكتب البيانات المطلوبة.

اضغط على المشاركة في الاستبانة ثم وافق على الشروط والاحكام ثم اضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في حافز2021

لكي يتمكن المواطن من الاشتراك في حافز صعوبة الحصول على عمل أو حافز البحث عن عمل لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، التي أقرتها منصة طاقات لقبول التسجيل فيها وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون الشخص الراغب في التسجيل سعودي الجنسية فقط، كا يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في الأراضي السعودية.

يجب ألا يمتلك مشروع خاص به يدير له دخل مستمر.

مراعاة أن يكون مر المتقدم يتراوح ما بين (20-60) عام.

لا يُقبل المتقدم إذا كانا طالبا في أي مرحلة من مراحل التعليم، أو موظف حكومي له راتب ثابت.

ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من حافز البحث عن العمل سواء بالراتب أو التدريب.

وألا يكون حاصل على دعم مادي من أحد برامج الدعم الأخرى في المملكة.

يجب أن تمر مدة ثلاثة أشهر على الأشخاص الذين تركوا عملهم ف القطاع الحكومي أو الخاص ليتمكنوا من التقديم.

يجب أن تمر ستة أشهر على الأقل على الحاصلين على الدراسة الجامعية وما فوقها أو الوقوف عند أي مرحلة تعليمية، لكي يقوموا بالتسجيل، وكذلك غذا كان حاصل على تدريب من الدولة.

رابط التسجيل في حافز لأول مرة 1442

عند الرغبة في التسجيل لأول مرة 1442 يجب الدخول على الرابط الخاص بمنصة طاقات، وهذا الرابط وفرته المملكة للتسهيل على الشباب البحث عن عمل بطريقة بسيطة توفر عليهم الوقت والجهد، وهذا الرابط هو يمكن الوصول إليه عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية، ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها البوابة الوطنية للعمل، ثم اختر تسجيل الدخول وسوف تتحول إلى منصة طاقات.

حافز صعوبة الحصول على عمل

يمكن التقديم في حافز لأكثر من مرة ففي المرة الأولي يتم تسجيل الدخول ثم من البرامج تقوم باختيار البحث عن عمل كما شرحناها في الأعلى، وفي هذه المرة ستقوم الوزارة من خلال منصة طاقات عن توفير عمل مناسب لك وتقديم مبلغ مالي كدعم لحين الحصول على عمل، فإذ لم يتم تحصيل وظيفة يمكن التقديم مرة أخرى في طاقات، لكن هذه المرة يتم التسجيل في حافز للمرة الثانية ومنها يتم الدخول على برنامج صعوبة الحصول على عمل لتتهيأ لك فرصة جديدة في تحصيل وظيفة مناسبة، لكن يُشترط الالتزام بالدورات التي يقدمها البرنامج وعدم رفض الوظيفة التي وفرها لك بدون سبب.