رابط التسجيل لحجاج الداخل 1442 haj.gov.sa وزارة الحج تحدد شروط الحج 1442 وموعد الحجز

رابط التسجيل لحجاج الداخل، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها من ملايين السعوديون والمقيمين من مختلف الجنسيات داخل المملكة الراغبين في أداء فرضة الحج لهذا العام، فقد حددت الوزارة ضوابط جديدة للحج، والعدد المسموح له بالحج وهو 60000 حاج وحاجة من حجاج الداخل فقط، بعد أنتهاء المؤتمر الصحفي لنائب وزير الحج الذي أعلن فيه الشروط العامة للحج ومواعيد التسجيل، والتي تم تحديد مرحلتها الأولى في الواحدة ظهراً اليوم الأحد 2021/06/13 عبر رابط المسار الإلكتروني للحج ويستمر الحجز لمدة 10 أيام كاملة، بدأ الاستعداد للدخول على الموقع والتسجيل وكانت المملكة قد اتحدت هذا القرار بعد دراسة متأنية للحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد حول العالم، والتي أثبتت تحور الفيروس إلي أكثر من سلالة.

رابط التسجيل لحجاج الداخل 1442

أعلنت هيئة كبار العلماء في المملكة عن دعمها لقرار الحكومة السعودية بقصر الحج على المواطنين المقيمين داخل المملكة من السعوديون والأجانب المحصنين ضد وباء كورونا، وقالت أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي الحفاظ على الأرواح وأن الرأي الأول في هذا الشأن يرجع لأهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين أكدوا أنتشار الفيروس في التجمعات الكبيرة، ودللت على رأيها بالأيات الكريمة التالية ” ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة” وقولة سبحانه وتعالى ” ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما”.

ألية الحجز عبر المسار الإلكتروني للحج

يمكن لكافة الراغبين في أداء الحج من المنطبق عليهم شروط الحج التي سنقدمها لاحقاً أتباع الخطوات التالية للحجز.

الدخول إلي رابط وزارة الحج.

أو الدخول على رابط المسار الإلكتروني للحج.

الدخول إلي الخدمات الإلكترونية للحج.

تحديد برنامج الحج الملائم.

تسجيل كافة البيانات الشخصية للحاج أو الحاجة والحرص على أن تكون صحيحة.

الضغط على تسجيل.

ثم الذهاب إلي موقع سداد ودفع المبلغ إلكترونياً بعد الموافقة على الطلب.

رابط التسجيل لحجاج الداخل والشروط العامة لحج 1442

أن يكون من المقيمين في الداخل وأن يكون متمتع بالصحة الجيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة. أن يكون من المحصنين ضد كورونا وتكم أخذ الجرعتين وفي حال تلقى جرعة واحدة يكون مر عليها 14 يوم. أن يتراوح السن من 18 عام بحد أدنى و 65 عام بحد أقصى ويجب الحرص على التباعد أثناء تأدية الفريضة ولبس الكمامات.

موعد الحجز الإلكتروني للحج.

أبرز تصريحات نائب وزير الحج بخصوص حج هذا العام

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