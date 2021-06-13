زوار موقع ثقفني الأعزاء ، نقدم لكم اليوم شرح تفصيلي بخصوص شروط نقل خدمات وافد والمستندات المطلوبة وخطوات التنفيذ الخاصة بهذه الخدمة في المملكة ، وجدير بالذكر أنها خدمة تمكّن المنشآت من تقديم طلب نقل خدمة عامل إليها من صاحب عمل آخر بصورة فوريًا عن طريق الخدمات الإلكترونية ، ولأن هذه الخدمة تقدم بشكل إلكتروني فقط ، فبعض المتعاملين عليها لا يعرف الضوابط والاشتراطات الخاصة بها والمستندات اللازمة لذلك وخطوات التنفيذ ، وضمن هذه الاشتراطات سريان تراخيص المنشأة ووجود رصيد شواغر في المكفولين لديها ، ويجري تنفيذ الخدمة وفق تحديثات قانون العمل السعودي الخاص بالوافدين للمملكة.

شروط نقل خدمات وافد والمستندات المطلوبة وخطوات التنفيذ

وضعت وزارة العمل السعودية مجموعة من الضوابط والاشتراطات بخصوص نقل خدمات وافد من صاحب عمل لصاحب عمل آخر ، والتي نعرضها لكم كالآتي :

يشترط سريان صلاحية ترخيص المنشأة أو يكون السجل التجاري لها سارياً.

تجديد كافة رخص عمل وإقامات العاملين المنتسبين للمنشأة.

خلو سجل المنشأة من أي ملاحظات.

توافق جنسية العامل المرجو نقل خدماته مع قائمة الجنسيات المسموح بنقلها.

توافر شواغر بأماكن العمالة لدي المنشأة لتستطيع نقل خدمات عامل جديد بما لا يتخطى النطاق الأخضر.

يحتسب قدر نقل الخدمات علي أسس من ضمنها المواطنة والتأشيرات في عدد المنقولين والمكفولين.

حصول المنشآت الصناعية علي تأييد بخصوص عدد العمالة من وزارة الصناعة.

يتم نقل العامل دون موافقة صاحب عمله الحالي في حال كان : رخصة العمل أو إقامة العامل منتهية الصلاحية. لم يتم دفع اجر العامل لمدة ثلاث أشهر متتالية. وجود بلاغ كيدي مثبت بالتغيب في حق العامل.



خطوات تنفيذ طلب النقل

لمن يبحث عن طريقة نقل الخدمات من خلال رابط تسجيل طلب نقل الخدمات يتم اتباع الخطوات التالية :

يتم زيارة الرابط الخاص بنقل الخدمات وتسجيل الدخول واختيار المنشأة ثم اختيار خدمة نقل خدمات عامل وافد.

يتم البحث عن اسم الوافد المراد نقل خدماته برقم إقامته.

يقوم صاحب العمل الحالي بالموافقة علي الطلب من خلال حسابه الإلكتروني.

يتم الموافقة والتعهد بشروط الخدمة وضغط إرسال.

يقوم مقدم الطلب بسداد رسوم النقل ومراجعة الجوازات لإصدار رخصة إقامة جديدة.

عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية يمكن لصاحب العمل الاطلاع علي طلبات النقل والموافقة عليها.

بعد الاطلاع علي كافة الطلبات يمكنك الموافقة علي نقل الخدمات أو رفضها.

المستندات المطلوبة

يقوم مقدم طلب نقل الخدمات بتقديم بعض المستندات التالية :

الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

خطاب تنازل صاحب العمل الحالي.

موافقة كتابية من العامل.

ويمكن لمقدم الطلب متابعة مستجدات قرار توطين المهن بالسعودية لضبط نطاق مؤسسته.