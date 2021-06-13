نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متاح” رابط بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 – 2021 وزارة الحج localhaj.haj.gov – طريقة التسجيل في الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442- 2021، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العبية السعودية عن فتح باب التسجيل في الحج 1442-2021 وذلك لحجاج الداخل عبر البوابة الإلكترونية لحج 144، وحددت وزارة الحج عدد حجاج هذا العام بما يتوافق مع الشروط الاحترازية والصحية بعدد 60 ألف حاج من المقيمين والمواطنين من داخل المملكة، ووضح وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط الفئات العمرية لحج 1442، من الحاصلين على لقاح ضد كورونا ، وننشر لكم رابط بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 و طريقة التسجيل في حج 1442-2021.

رابط التسجيل في حج 1442

تم فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل 1442-2021، اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا وقد أصبح بإمكان المتقدمين لحج 1442 الدخول وتسجيل رغبة حج و الاستعلام عن طلب والتعرف على الباقات المتاحة لحج 1442، ويستمر التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل حتى تاريخ 13 ذو القعدة 1442، كما يمكن للراغبين بالتسجيل في الحج التعرف على آلية الحج التي تم توضيحها بالصور البيانية عبر البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل.

بوابة المسار الإلكترونية لحجاج الداخل

حسب اشتراطات الحج التي قدمتها وزارة الحج والعمرة في المؤتمر الصحفي يجب على الراغبين اتباعها بالكامل والإلتزام بها ثم الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة ومن رابط خدمة المسار الإلكترونية لحجاج الداخل 1442 والتسجيل بدأ من الساعة الواحدة ظهرا من اليوم الأحد 3-11-1442 وحتى يوم 13-11-1442، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442 هـ.

معايير اختيار حجاج الداخل لهذا العام 1442 هـ

الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً. الحالة الصحية للراغبين في أداء فريضة الحج 1442 أن تكون خالية من الأمراض المزمنة. التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر وزارة الحج والعمرة

الدخول الى بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في المواعيد المحددة. إدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل تأكيد الحجز عبر البرامج المقدمة و الباقات المتوفرة لحملات الحج إصدار الفاتورة وإتمام السداد وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442.

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا لتسجيل الحج 1442-2021 عبر رابط بوابة المسار الإلكتروني للحجاج الداخل 1442 وزارة الحج والعمرة.