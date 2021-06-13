رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل حجز واستخراج تصاريح حج للمواطنين والمقيمين 2021 /1442

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك للقيام بعملية حجز واستخراج تصاريح حج للمواطنين والمقيمين 2021 /1442، تم إتاحة هذة الخدمات عبر رابط الموقع المخصص من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لخدمة المستفيدين للعام الحالي، ومن ثم يتم من خلالها إختيار برنامج الحج المناسب لكل فرد والمنشأة المراد التعامل معها، بحيث يستفيد بشكل كامل من هذة الخدمة المواطنين والمقيمين فقط بعد القرارات الجديدة بشان قصر الحج العام الجاري علي الفئات السابق ذكرها، وفي الوقت نفسة تم تحديد الحد الاقصي لإعداد المقبولين بحيث لا يزيد عن 60 الف فقط، علي إن يتم عمل كافة الفحوصات اللازمة والتأكد من تلقي لقاح كورونا وخلوهم من إي مرض مزمن، علما بأن الحد المسموح بة لاعمار المتقدمين يتراوح بين 18 حتي 65 عام.

حجز واستخراج تصاريح حج للمواطنين والمقيمين عام 2021 /1442

قامت الإدارة العامة لحجاج الداخل بتوضيح تفاصيل حجز واستخراج تصاريح حج للمواطنين والمقيمين عام 2021 /1442، وذلك بعد قيام المتقدم بدفع الرسوم المقررة من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للعام الحالي، وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير ثلاثة باقات بمميزات مختلفة ومبالع مالية متباينة، وذلك لإتاحة فرصة لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام حسب توافق التسعيرة مع الأوضاع الاقتصادية للحاج، في الوقت نفسة نجد التشديد علي إلا يزيد عدد الحجاج عن 60 الف حاج وذلك في ضوء كافة الاشتراطات المعلنة من الوزارة، ويجب تقديم بعض الأوراق لضمان قبول الطلب وهي

الخطوات اللازمة لتنفيذ الخدمة

حجز واستخراج تصاريح حج للمواطنين والمقيمين عام 2021 /1442 بالخطوات، حاليا اصبحت محركات البحث تتجة بقوة لمعرفة رابط التسجيل لأداء مناسك الحج من المتواجدين بالفعل على أراضي المملكة، وذلك بعد تطبيق قرار وزارة الحج والعمرة 1442 قصر الحج علي المواطنين والمقيمين فقط، خاصة إن الهدف الأهم هو الحفاظ علي بقاء النفس وحماية حياة الافراد ولذلك تم تفعيل كافة الإجراءات السابقة، وأكدت الوزارة عن قيامها بتوفير الخدمات علي أكمل وجة لكافة الزوار طيلة السنوات الماضية، ولاكن الظروف وتداعيات فيروس كورونا المستجد أدت الي ضرورة تطبيق تلك الإجراءات، واليكم خطوات الحجز الداخلي للحجاج