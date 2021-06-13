نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة والشروط وطريقة الاستعلام عن الصلاحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل تطويرات القوانين من قبل حكومة المملكة العربية السعودية والسعي الدائم للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمقيمين والوافدين فقد صدر إعلان عن سماح خادم الحرمين الشريفين من خلال وزارة الداخلية السعودية للوافدين بالتجديد الربع سنوي ( كل ثلاثة شهور ) لصلاحية رخص الإقامة الخاصة بهم وذلك عوضاً عن التجديد السنوي ، وذلك عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بطريقة إلكترونية توفيراً للإجراءات الإدارية والتعامل المباشر مع الأفراد وتخفيضات للوقت والمجهود علي كلا الطرفين ، وقد نص البيان علي بعض الاشتراطات الخاصة بالتجديد الربع سنوي والإجراءات اللازم اتباعها ، ومن خلال مقالنا نستعرض الاشتراطات والإجراءات الخاصة بخطوات تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة والشروط وطريقة الاستعلام عن الصلاحية عبر أبشر ، وذلك وفق تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين.

خطوات تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة والشروط وطريقة الاستعلام عن الصلاحية

للحصول علي خطوات تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة والشروط وطريقة الاستعلام عن الصلاحية للوافدين علينا بإتباع بعض الاشتراطات من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية كالآتي :

علي الراغب في الحصول علي تجديد ربع سنوي أن يكون متواجد داخل أراضي المملكة.

علي الراغب في تجيد الإقامة الربع سنوي الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة به وسدادها.

توفير الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة وسدادها عبر الصراف الآلي.

أن يكون جواز السفر الخاص بمقدم طلب التجديد ساري المفعول بما لا يقل عن ستة أشهر.

عد وجود أي بلاغ تغيب أو هروب علي صاحب الطلب لدي وزارة الداخلية.

أن يكون صاحب الطلب مسجل له بصمة إلكترونية وصورة لدي إدارة الجوازات.

أن يكون تابعي صاحب الطلب من الأبناء البالغين 15 عام فأكثر مسجلين بالبصمة والصورة لدي إدارة الجوازات أيضاً.

لا ينطبق اختيار التجديد الربع سنوي علي تجديد إقامة العمالة المنزلية.

وعلي من تغيب عن المملكة ولم يستطع العودة من بسبب ظروف كورونا المستجدة والإغلاق أن يقدم كفيله خطاب تمديد تأشيرة خروج وعودة لدي قنصلية المملكة ببلد المكفول تفادياً لكسر التأشيرة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

يمكن الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل بالمملكة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

عن طريق الموقع الرسمي لوزارة العمل نختار قسم الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

يتم اختيار خدمات مكتب العمل ومنها اختيار رخص العمل.

نقوم بوضع رقم الإقامة الخاص بالعامل وكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

للحصول على بيانات العامل يتم النقر على كلمة إضافة.

أخيراً نقوم بالضغط على كلمة عرض أظهار جميع بيانات رخصة العمل، وتاريخ صلاحيتها وما إذا كانت منتهية الصلاحية أم ما زالت سارية.

طريقة التجديد عبر منصة أبشر

نعرض لكم في هذه الفقرة خطوات تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة عبر أبشر أعمال للكفيل كالآتي :

نتوجه للبوابة الإلكترونية لمنصة أبشر الرقمية.

نختار الأيقونة الزرقاء الخاصة بأبشر أعمال.

سيتم توجيهك لصفحة أخري نضغط علي تسجيل دخول ونضع اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرأي.

نتوجه لقائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية ، ومنها نختار خدمة تجديد الإقامة.

سيتم التوجيه لصفحة تعرض اشتراطات لخدمة ، بعد قارأتها نضغط علي التالي للمتابعة.

نقوم بتحديد العامل فيظهر لنا أسماء العمال ، ونقوم بالضغط علي اسم العامل المراد التجديد له.

عليك بتحديد فتره الإقامة المراد تجديدها ، ونوافق علي الشروط والأحكام ، ونضغط علي التالي.

ثم نقوم بمراجعة كافة البيانات والضغط علي تأكيد.

تظهر لما بعدها رسالة تأكيد لإتمام عملية التجديد بنجاح.

ويمكنكم التعرف علي خطوات تفعيل الهوية عبر أبشر.