نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الحج 1442 موقع وزارة الحج والعمرة رابط وخطوات التسجيل عبر haj.gov.sa في المقال التالي
التسجيل في الحج 1442 يسعى جميع المواطنين والمقيمين اليوم داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في التسجيل في الحج 1442، إلى البحث عن الطرق الصحيحة التي يمكنهم بها القيام بعملية تسجيل أسمائهم داخل المنظومة، وكذلك الرابط الرسمي الصحيح لها، والمواعيد والخطوات الصحيحة التي يمكنهم من خلالها التقديم على زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج لهذا العام، وهذا ما سوف نناقشه اليوم، ونضع بين أيديكم جميع المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن تابعوا معنا.
التسجيل في الحج 1442
عقب اعلان السلطات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية اليوم عن اقتصار موسم الحج هذا العام على الحجيج من داخل المملكة فقط، من المقيمقين و المواطنين، بدأ الطلب يزداد على طريقة التسجيل في الحج 1442، عبر شبكة الانترنت، وعن الخطوات الصحيحة له، وقد قامت ادارة الحج والعمرة السعودية بتحويل جميع الخطوات الخاصة بالتقديم إلى الطرق الالكترونية، والتي تتم بالكامل عن طريق الانترنت، بداية من تسجيل الاسماء والبيانات، وحتى دفع قيمة التكلفة الاجمالية، والتي تتم أيضاً عن طريق التحويلات البنكية الالكترونية على نفس الموقع، وتأتي جميع هذه الاجراءات سواء اقتصار الحج على من هم داخل الدولة فقط، أو تحويل خطوات التقديم إلى الطريق الالكتروني، حرصاً من الحكومة داخل المملكة للحفاظ على الصحة العامة لحجاج بيت الله الحرام، من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
رابط التسجيل في الحج 1442
من أجل التسجيل في الحج 1442 كل ماعليك هو اتباع الخطوات التالية.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية.
- اختر كلمة الخدمات الالكترونية وانقر عليها.
- ادخل على كلمة الحجز الآن.
- اختر من القائمة البرنامج الذي يناسبك والذي سوف تتبعه أثناء رحلة الحج.
- اكتب جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.
- انقر على كلمة تسجيل الطلب.
- ابدأ في قراءة تفاصيل التكلفة الاجمالية للرحلة.
- انقر على طريقة الدفع الالكتروني واتمم عملية الدفع.
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