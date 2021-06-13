تتويج أبطال بطولة (فضية) المبارزة

دوت الخليج : الرياض ـ هاني الطويل توج المهندس عامر المبيض، نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين في بطولة الجولة الفضية للمبارزة (شباب) تحت 13 عام في الأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل) التي اختتمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بحضور واسم الحسن ومحمد بوعلي عضوي مجلس الإدارة وعبدالله السنيد المدير التنفيذي في الاتحاد، وبمشاركة 76 لاعباً من 14 نادي وأكاديمية.

حيث حصل أحمد النعمة ( نادي النور) على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات سلاح الابيه، وحل عبدالله سردار (ثانيا) وصالح الراشد (ثالثا) ومبارك الدوسري في المركز الثالث (مكرر)

وانتزع عبدالسلام العنزي (الوطني) ذهبية سلاح السايبر، وحل تميم الثبيتي (ثانيا) واحمد الحضيري (ثالثا) ومهند المويشي في المركز الثالث (مكرر)

وحقق ياسين ضياء (الأهلي) المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وحل عبدالعزيز المقيرن (ثانيا) وحمزة اخونباي (ثالثا) وعبدالعزيز التويجري في المركز الثالث (مكرر)

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