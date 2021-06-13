رابط تمويل البناء الذاتي بواسطة البنك السعودي الفرنسي

يقدم مصرف السعودي الفرنسي تمويل البناء الذاتي أحد التمويلات العقارية البارزة لدى البنك، حيث يتمتع بالعديد من المزايا أبرزها التوافق مع الشريعة الإسلامية وشموله لشريحة واسعة من المواطنين السعوديين، كما يتميز بأنه بصيغة التورق والتي تعتبر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع توفير هامش ربح منافس للعملاء، في حين يبلغ مقدار التمويل العقاري للبناء الذاتي ما يقارب خمسة مليون ريال سعودي.

تمويل البناء الذاتي العقاري بواسطة السعودي الفرنسي

وللتعرف على مزايا منتج البناء الذاتي فإنها مميزة ومتعددة والمزايا هي:

التوافق التام مع الشريعة الإسلامية

حجم تمويل البناء الذاتي يبلغ خمسة مليون ريال

دفع الأقساط يصل إلى فترة 25 سنة

تخفيض القسط للمتقاعدين حيث يتم تخفيض القسط في سن تقاعد العميل

التمويل يحصل عليه حتى من هم في سن الخامسة والسبعين من عمرهم

هناك إمكانية لإعادة التمويل في حال اكتمال مرحلة من مراحل البناء

إمكانية الإعفاء من سداد المتبقي على العميل إن حصلت الوفاة أو حصل عجز كلي لا قدر الله.

الأوراق اللازمة ورابط تسجيل الدخول للتمويل العقاري عبر السعودي الفرنسي

يمكن تقديم طلب تعبئة النموذج إلكترونيا عبر بوابة البنك السعودي الفرنسي للتمويل العقاري ، بعد الاطلاع على المستندات اللازمة والشروط والمعايير ، والمستندات اللازمة هي:

توفير نسخة عن صك الملكية

جلب نسخة عن رخصة البناء

تأمين توقيع استمارة عرض البائع من مالك البناء أو العقار

تأمين كروكي لموقع العقار

توفير صورة البطاقة الوطنية للبائع

توفير تعريف الراتب مع البدلات

إحضار مسيرات الرواتب لآخر 90 يوم إن كان العميل في القطاع الخاص أو الحكومي

إحضار صورة عن الهوية الشخصية للمستفيد من التمويل.

ما هي معايير استخراج التمويل العقاري للبناء الذاتي عبر المصرف السعودي الفرنسي