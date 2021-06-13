طرق التواصل مع الديوان الملكي وحالات قبول الطلبات بالديوان 1442

طرق التواصل مع الديوان الملكي هو الأكثر بحثا للعاجزين عن سداد الأقساط المحدد من البنوك فيبحث المواطنين السعوديين المقترضين عن طرق التواصل بالديوان الملكي لمساعدتهم في تسديد الأقساط لمواجهة أعباء المعيشة وكذلك أقساط قروض الزواج للمقبلين على الزواج، كما أن الديون الملكي يعد حلقة الوصل الرئيسية والأساسية بين الملك والحكومة ومؤسساتها، ويعد أيضا حلقة وصل بين جلالة الملك والمواطنين من خلال خطاب مرسل لديوان الملكي للنظر في حالة المقترض المحتاجة المساعدة والدعم، كما يقدم الديوان الملكي مساعدات وطلبات المنح السكنية من ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للإسكان التنموي وطلبات منح الأراضي لغير القادرين أو من لا يوجد لها مأوى، لذلك اصبح التواصل اكثر سهولة من خلا الأنترنت من اجل تقدم الشكاوى أو طلب المساعدات ومنها التقديم على طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي وصيغة نموذج الطلب.



طرق التواصل مع الديوان الملكي

الدخول إلى بوابة تواصل الإلكترونية. الضغط على مستخدم جديد وإنشاء حساب على الموقع. كتابة كافة البيانات بالخانات الفارغة وهي الاسم واسم الأب والجد والعائلة. يتم إدخال معلومات الاتصال وهي رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. يتم تأكيد البريد الإلكتروني ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بالحساب. وصول رسالة على البريد الالكتروانى تحتوي على رمز تفعيل الحساب فيتم إدخاله في الخانة المخصصة له. وجود شروط استخدام الخدمة بعد قراءة تلك الشروط يتم وضع علامة الموافقة عليها ثم الضغط على تسجيل. بذلك يكون المستخدم قد أتم إنشاء الحساب ويمكن من خلاله التواصل مباشرة مع الديوان الملكي لتقديم الشكوى أو المقترح أو المظلمة أو الطلب.

حالات قبول الطلبات بالديوان الملكي

الحالات المصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة لأن ليس لها علاج في المستشفيات الحكومية حالات مرض الفشل الكلوي. المشكلات الخاصة بالمواطنين مع الدولة مثل تأخر صرف الرواتب أو المعاشات أو أي مستحقات مالية. المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي تكون للمواطنين أصحاب الظروف المادية السيئة والذين يواجهوا مشكلات مالية في مواجهة الظروف المعيشية وأعباء الحياه. يساعد الديوان الملكي ماديا المواطنين الغير قادرين على سداد القروض والديون مع إثبات العجز عن السداد بالمستندات. المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي قبول طلبات المنح السكنية في المشروعات السكنية التنموية التابعة لخادم الحرمين الشريفين. ينظر الديوان الملكي في طلبات الإفراج عن السجناء الذين سجنوا ظلما وتم إثبات براءتهم. كما ينظر في طلبات إسقاط حق الدولة عن السجناء. يقوم الديوان الملكي بتحريك المعاملات في مختلف الدوائر الحكومية في حال أن واجه المواطن مشاكل في إتمامها. يتابع الديوان الملكي الشكاوى الخاصة بالمظالم في القطاعات الحكومية والتي لم يردها ديوان المظالم.

رسوم برقيات وشكاوى الديوان الملكي

البرقيات عاجلة رسومها ريال عن كل كلمة وتصل في حوالي 6 ساعات. المرسلة من الدول العربية، يدفع المرسل 0.60 ريال عن كل كلمة وتصل في يومين. غير عاجلة من داخل السعودية يدفع 0.50 ريال عن كل كلمة وتصل في ذات اليوم. الخاصة بالحالات الإنسانية بدون تكلفة أو رسوم وترسل بشكل عاجل. من دول العالم وتصل في غضون يومين. أما الرد على برقيات المساعدة المادية فيكون في خلال 4 أشهر من الإرسال.

والجدير بالذكر أن حظي موقع تواصل الذي أطلقه الديوان الملكي مؤخرًا بهدف تلقي الشكاوى، باهتمام المواطنين، حيث عبروا عن سعادتهم بوجود هذه النافذة لإيصال شكاواهم ومطالبهم إلى الديوان الملكي عبر الإنترنت بشكل سريع، وأعرب عدد من المواطنين والمسؤولين عن شكرهم وتقديرهم تجاه ما يلقونه من رعاية واهتمام واستجابة لطلبهم من الديوان الملكي.

والجدير بالذكر أن يقوم الديوان الملكي بالكثير من الأعمال التي تهتم بالمواطن السعودي المحتاج للمساعدة والدعم المالي لمواجهه أعباء الحياه والمعيشة عن طريق طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي وصيغة خطاب طلب الأعفاء للموجهه لخادم احمين الشريفين الذي يستجيب للطلبات المستحقين المساعدة لسداد باقي أقساط القروض لعجزهم عن سدادها نتيجة تعثرهم ماديا.