طريقة التسجيل في الحج 1442- 2021 وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الحج 1442- 2021 عبر وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية، التي أعلنت أن موسم الحج هذا العام مقتصر فقط علي المواطن أو المقيم المتواجد في الأراضي السعودية، ويعد هذا العام الثاني علي التوالي التي تعلن فيه وزارة الحج والعمرة عن عدم قبول حجاج بيت الله الحرام من خارج حدود المملكة العربية السعودية، بسبب الوباء الذي ضرب البلاد منذ يناير العام الماضي، لذا يبدأ المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية البحث عن رابط التسجيل في الحج وطريقة التسجيل.

طريقة التسجيل في الحج 1442- 2021



بدا من صباح اليوم ويشهد موقع الحج والعمرة ارتفاع غير متوقع من قبل الفئات المسموح لها بالحج هذا العام من كل الجنسيات المتواجدين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن حددت وزارة الحج والعمرة 10 أيام فقط للتسجيل في الحج هذا العام، وربما يغلق الحج قبل انتهاء العشرة أيام إذا امتلئ العدد المطلوب للحج هذا العام، حيث أكدت وزارة الحج أن ألية القبول في الحج بالأسبقية في التقديم وتوافق الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة مسبقا.

شروط الحج عام 2021

أوضحت وزارة الحج والعمرة عدة ضوابط للقبول في الحج هذا العام والتي جاءت كالتالي:

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

أن يكون معافي من الأمراض واهمهم فيروس كورونا.

تناول لقاح فيروس كورونا ويكون مضي علي أخذ اللقاح مدة لا تقل عن 6 أسابيع.

كما ذكرت وزارة الحج والعمرة أن الأعداد التي يتم قبولها للحج هذا العام لا تزيد عن 60 ألف شخص من السعوديين وغير السعوديين المتواجدين فقط بالمملكة العربية السعودية، العدد الذي يعرض المملكة إلى خسائر تصل إلي 12 مليار دولار بسبب تقليص العدد إلى هذا الحد.

وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية التسجيل بالمسار الإلكتروني

تتم ألية التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال اتباع الخطوات التالية:



الدخول إلي موقع وزارة الحج والعمرة .

. الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

النقر علي خدمات الحجز.

تحديد برنامج الحج المناسب.

تسجيل البيانات المطلوبة.

النقر علي حفظ البيانات.

وصلنا معكم إلى ختام توضيح طريقة التسجيل في الحج 1442– 2021 عبر وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية.