بر والديك هو طريقك للجنة …. بقلم/ سلوى البلادي

في الفترة الأخيرة وردتني شكاوي كثيرة و قصص مؤلمة ومحزنة من عقوق الأبناء للوالدين حتى أصبح العقوق يمثل ذعر حقيقي لي.

فهل أصبحنا نعاني من خلل ما في التربية؟ وعدم تحمل المسؤولية والتخلي عن الوالدين في عز إحتياجهم و مرضهم ؟ أم هو ضعف في الوازع الديني وفي عقيدتنا و ثوابتنا وفطرتنا السليمة وتعاليم الإسلام التي تربينا عليها؟ .

إياك ثم إياك من عقوق الوالدين.

كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إِلَّا عقوق الوالدين فإنّ الله تعالى يعجله لصاحبه قبل الممات.

(وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.)

بر الوالدين هو طريقك إلى الجنة .

فالبار بوالديه لا يموت ميتة السوء، ويرزقه الله من حيث لا يحتسب.

فأنا لم أرى شخصا ناجحا في حياته إلا وكان له من بر الوالدين نصيب فافعل كما تشاء، فكما تدين تدان.

عقوق الوالدين ليس أن تتعصب عليهم أو تشتم أو ترفع صوتك فهذه مرحلة ما بعد العقوق!

مجرد أن أبوك أوأمك يتحدثوا معك بحرص على مصلحتك فتغضب هذا هو العقوق.

قال الله تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً»

اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا.

ليتيقن كل واحد منا أن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور.

بر الوالدين قصه تكتبها انت، ويرويها لك أبنائك ، فأحسن الكتابة.

عامِل والِداك كما تحب ان يعاملك أبنائك فكما تدين تدان.

‏ بر الوالدين دِين ودَين

‏فالأول يأخذك إلى الجنة

‏والثاني يرده لك أبناؤك.

كلما زادت الصدقة ؛ زاد الرزق.

‏وكلما زاد الخشوع في الصلاة ؛ زادت السعـادة.

‏وكلما زاد بر الوالدين ؛ زاد التوفيق بالحياة.

بر الوالدين ليس مناوبات وظيفية بينك وبين إخوانك، بل مزاحمات على أبواب الجنة إن كانوا من الأحياء أو من الأموات اللهم إنا نسألك أن تحفظ وترحم والدينا وترزقنا برهم وتكسبنا رضاهم وحبهم وأن تفتح لنا ولهم أبواب رحمتك ومغفرتك وعافيتك ، وأن تكتب لنا ولهم في كل خطوة أجر العابدين.