شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1017 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 19حالة وفاة ، و 1133 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 465797 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 448093 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7572 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :