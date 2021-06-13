نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 Haj.gov.sa كافة الشروط والباقات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 Haj.gov.sa، أعلنت امس وزارة الحج والعمرة عن ابرز إجراءات الحج هذا العام والتي تم اتخاذها في ظل إستمرار تفشي الوباء، ولذلك نطلعكم علي أبرزها حيص ان مناسك الحج تشغل بال عدد كبير من المتشوقين لزيارة بيت الله وأداء الشعائر، ومن ثم تم تحديد قبول طلبات الحج من 60 الف فرد فقط علي إن يكونوا من داخل المملكة العربية السعودية، بمعني إن يكونوا من المواطنين أو المقيمين حاليا في المملكة، وكذلك تم وضع شرط أساسي وهو الحصول علي لقاح كورونا، وفي حالة الحصول علية من خارج المملكة يجب تسجيلة عبر رابط تسجيل لقاحات كورونا، كما اشتملت الشروط ايضا علي إن تتراوح اعمار السادة الحجاج بين ال 18 عام حتي 65 عام بحد أقصي، علي إن يكون الحاج معافي تمام ولا يعاني امراض مزمنة، واليكم الان الشروط والباقات المتاحة.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 Haj.gov.sa

باب القبول مفتوح أمام المقيمين والمواطنين عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 Haj.gov.sa، وهو رابط الكتروني مخصص من قبل وزارة الحج والعمرة لمنع التكدس لحجز الحج هذا العام، والان يمكنكم إتباع الخطوات التالية للدخول إلى الموقع والحجز بسهولة.

عليك التوجة عزيزى الزائر الي موقع الإلكتروني السابق ذكرها . الآن قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك. يجب الحرص علي حصولك علي شهادة تم تلقي لقاح كورونا. قم بتحديد البرنامج المتوافق مع إمكانياتك. سدد المبالغ المطلوبة حسب البرنامج الذي قمت بإختياره. عليك إرسال الطلب.

باقات الحجز للحج لعام 1442

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 Haj.gov.sa الشروط والباقات المتاحة، يمكنكم التسجيل بداية من اليوم حتي الاربعاء المقبل عبر رابط الموقع المخصص من قبل الوزارة، واليكم الباقات المتاحة والتي تبدأ من 12 الف ريال حتي 16.50 الف ريال.

أبراج وهي اعلي فئة وتكلف نحو 16,560 ريال للحاج الواحد بدون إضافة القيمة المضافة.

مخيمات مميزة وتعتبر من ضمن الخدمات المميزة ايضا، وتبلغ تكلفتها للفرد الواحد 14,381.

واخيرا باقة مخيمات وتبلغ تكلفتها 12,113 للقرد بدون قيمة مضافة.

وختما نوضح لحضراتكم انة تم تخصيص حافلات نقل الحجاج بحيث لاتزيد عن 20 فرد، وكذلك لاتزيد الأفواج عن 100 فرد.