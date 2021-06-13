التمويل الشخصي سداد مديونية عن طريق البنك الراجحي .. الشروط والمزايا ورابط التقديم

يتم تقديم التمويل الشخصي سداد المديونية بواسطة البنك الراجحي مع توفر مزايا التمويل الشخصي والشروط اللازمة لقبول المستفيد مع تأمين رابط التقديم الإلكترونية على التمويل، ومن أبرز المزايا التي يتمتع بها منتج سداد المديونية من الراجحي هو توفر هامش ربح تنافسي مع نسبة معدل سنوي تبدأ من 2.37 بالمئة لكافة الشرائح، كما أن فترة العرض لهذا التمويل تبدأ من الأول من شهر يناير 2021، وتستمر حتى رأس السنة وبالتحديد حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر كانون الأول 2021.

التمويل الشخصي سداد مديونية من المصرف الراجحي

فيما يخص مميزات القرض الشخصي لمنتج سداد المديونية أنه يتمتع بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات العملاء لتسديد ديونهم في البنوك الأخرى، رفقة هامش ربح ثابت ومنافس، كما يتم أيضا إتاحة مبلغ إضافي لحساب العميل عند الاستحقاق، وفيما يلي أبرز المزايا المتعلقة بسداد المديونية:

هامش ربح ثابت

التسديد بالأقساط تبلغ مدته 60 شهر أو ما يعادل خمسة أعوام

المعدل المتعلق بالنسبة السنوية يبلغ 2.37 بالمئة.

طريقة تقديم طلب للحصول على تمويل سداد المديونية من الراجحي

يمكن التقديم عن طريق موقع البنك الراجحي والنزول للأسفل والاتصال على الرقم الموجود في صفحة التمويل، والرقم هو “8001241222”، كما يمكن أيضا التقديم من خلال الذهاب إلى أقرب فرع تابع لـ مصرف الراجحي وتقديم الطلب للموظف.

رابط حاسبه منتج سداد المديونية عبر الراجحي

يمكن الحصول على قرض سداد المديونية من خلال إدراج المعلومات الشخصية المتعلق بالمستفيد عبر حاسبة التمويل الشخصي للمصرف الراجحي وإدراج المعلومات التالية: