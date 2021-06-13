أسعار باقات الحج ١٤٤٢ وزارة الحج والعمرة رابط تسجيل الحج localhaj.haj البوابة الإلكترونية للحج

أسعار باقات الحج ١٤٤٢ والتي أعلنتها وزارة الحج والعمرة على رابط التسجيل في الحج localhaj.haj.gov.sa website ، كما حددت فئات حجاج الداخل على البوابة الإلكترونية للحج والعمرة، كما أعلنت سعر تصريح الحج للمقيمين بالمملكة من الجنسيات الغير سعودية، هذا وقد تم صباح يوم الأحد 13 يونيو 2021 فتح باب التسجيل في الحج لعام 1442، على رابط موقع الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل، أما عن أسعار باقات الحج التي تم اعتمادها لموسم حج هذا العام، والتي تم إعلانها وتعميمها للشركات المنوط بها تنظيم حجاج الداخل، وذلك وفق شروط وضوابط صحية، وكان لتلك الشروط والضوابط أثر كبير على أسعار باقات حملات الحج للموسم الحالي، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ثلاث باقات متاحة، ويمكن للراغبين في أداء الفريضة اختيار الباقة المناسبة لهم حسب أحوالهم وظروفهم النادية.

أسعار باقات الحج ١٤٤٢ وفق مسميات الفئات والباقات

وتجدر الإشارة إلى أن باقات الحج للعام الحالي تنقسم لثلاثة باقات، الباقة الأولى وهي الأميز في تلك الباقات، ومسمى تلك الباقة أبراج، والباقتين المتبقيتين ستكون الإقامة بهما في مخيمات، وتجدر الإشارة إلى أنه مع تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية سيكون لها أثر على ارتفاع تكلفة الحج للعام الحالي.

أسعار باقات الحج ١٤٤٢ وزارة الحج والعمرة رابط تسجيل الحج localhaj.haj

الباقة الأولى: وتشمل ضيافة مميزة “أبراج” وهي توازي باقة “ضيافة ١ أبراج” في الأعوام السابقة، وتكلفة تلك الباقة تبدأ أسعارها من 16,560 ريال سعودي لكل حاج، وهذا السعر لا يشمل الضريبة، وسوف يضاف إليه ضريبة القيمة المضافة، وتلك الباقة تشمل تكلفة التنقلات داخل مكة المُكرمة، والحرم المكي.

وتشمل ضيافة مميزة “أبراج” وهي توازي باقة “ضيافة ١ أبراج” في الأعوام السابقة، وتكلفة تلك الباقة تبدأ أسعارها من 16,560 ريال سعودي لكل حاج، وهذا السعر لا يشمل الضريبة، وسوف يضاف إليه ضريبة القيمة المضافة، وتلك الباقة تشمل تكلفة التنقلات داخل مكة المُكرمة، والحرم المكي. الباقة الثانية: وتشمل “ضيافة مميزة في مخيمات”، وهي كسابقتها في الأعوام السابقة، أما عن أسعارها فقد شهدت ارتفاع عن السنوات السابقة، وذلك بعد إضافة تكاليف الضوابط الصحية والتدابير الوقائية، وبذلك ستبدأ تكلفة الحج لهذه الباقة من 14,381 ريال سعودي لكل حاج، وهذا السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، وتشمل تلك الباقة التكاليف الخاصة بجميع التنقلات بمكة المُكرمة.

وتشمل “ضيافة مميزة في مخيمات”، وهي كسابقتها في الأعوام السابقة، أما عن أسعارها فقد شهدت ارتفاع عن السنوات السابقة، وذلك بعد إضافة تكاليف الضوابط الصحية والتدابير الوقائية، وبذلك ستبدأ تكلفة الحج لهذه الباقة من 14,381 ريال سعودي لكل حاج، وهذا السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، وتشمل تلك الباقة التكاليف الخاصة بجميع التنقلات بمكة المُكرمة. الباقة الثالثة: وتشمل “ضيافة عادية في مخيمات” وتبد أسعار باقة الحج الثالثة من 12,113 ريالاً لكل حاج، وسعر تلك الباقة يشمل أيضا التنقلات داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة، ويضاف لسعر الباقة ضريبة القيمة المضافة.

استخراج تصريح الحج عبر بوابة مسار الحجاج الإلكترونية

الدخول على البوابة الرئيسية للحج والعمرة. أو الدخول مباشرة على الرابط لحجز واستخراج تصاريح الحج. اختيار الخدمات الإلكترونية. تسجيل البيانات اتباع خطوات التسجيل. حفظ التسجيل والخروج.

تسجيل تصريح الحج عبر حساب منصة أبشر

الدخول على رابط موقع منصة أبشر الإلكترونية. اختيار الدخول “الأفراد”. الدخول بالحساب الشخصي للمستخدم. اختيار “استخراج تصاريح الحج”. اتباع جميع خطوات التسجيل وذلك باسم المستخدم والرقم المدني وكلمة المرور. يجب القيام بطباعة تصريح الحج بعد استخراجه.

شروط التسجيل للحج على البوابة الإلكترونية للحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa

يُتاح التسجيل فقط لحجاج الداخل للسعودي والمقيم.

يجب على المتقدم للتسجيل أن يكون قد حصل على لقاح فيروس كورنا، ويجب إثبات ذلك بشهادة رسمية.

الحد الأقصى لعمر الراغب في التسجيل لا يزيد عن 70 عام.

الأولوية في التسجيل بالحج للذيم لم يؤدوا الفريضة منذ 5 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى التنسيق التام في تنظيم الحج هذا العام بين وزارات المملكة، حيث تم التنسيق بين كلام من، وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية، وذلك للخروج بموسم الحج لهذا العام بصورة جيدة، ويُذكر ا، العدد المسموح له تأدية فريضة الحج لهذا العام تبلغ 60 ألف مواطن ومقيم.