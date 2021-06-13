نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل لأداء فريضة الحج 2021 الكترونيا “رابط بوابة المسار الالكتروني” في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل لأداء فريضة الحج إلكترونياً حيث حرصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على إطلاق موقع إلكتروني كي يتمكن المواطنين المقيمين في المملكة بأداء مناسك الحج من خلال التسجيل عبر هذا الموقع وذلك ابتداء من مساء يوم الأحد الموافق 13 من شهر يونيو الجاري وحتى يوم الأربعاء 16-6-2021 الساعة العاشرة مساءً كما أن التسجيل سيكون متاحا بشكل كامل خلال تلك الفترة ولا توجد أولوية للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل في البداية.

التسجيل في فريضة الحج 2021

سوف يتمكن المواطنين من شراء الباقات بدءً من يوم الجمعة الموافق 18 من شهر يونيو والموافق منتصف شهر ذي القعدة، كما وقد عملت السعودية على تسخير كافة الجهود من أجل تنظيم أداء فريضة الحج في بيت الله الحرام بشكل آمن بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد جراء الجائحة كما أن هناك 175 شركة ومؤسسة تعمل على خدمة حجاج عام 2021.

كما وقد أكد محمد السميح أن السعودية حريصة على سلامة المواطنين من خطر العدوى بالفيروس المستجد وذلك من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية بالتعاون من الجهات المختصة وتقديم أعلى مستوى خدمة الحجاج في الحرمين الشريفين وفقاً للمعايير الاحترازية والصحية والتنظيمية.

وزارة الحج والعمرة

كما وقد اقتصرت عملية التسجيل داخل موقع وزارة الحج والعمرة على 60 ألف حاج فقط لأداء مناسك الحج عام 1442 وذلك للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط مشددة على ضرورة عدم وجود أية أمراض مزمنة للحجاج الراغبين في الحج.

يجب أن يكون الحجاج أيضاً من ضمن الفئات العمرية من بين 18 إلى 65 عاما ومن الحاصلين على لقاح كورونا وفقاً الضوابط والآليات التي تتبعها المملكة لنوعية التحصين وذلك في ظل ما تشهده البلاد من تطورات الجائحة في الوقت الحالي.