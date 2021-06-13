التسجيل في الحج 2021 وتفاصيل السماح للمرأة بالتسجيل دون محرم بشرط

التسجيل في الحج الجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية أعلن يوم أمس ، عن شروط الحج 1442، إذ يقتصر حج هذا العام على المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية، وذلك للسنة الثانية على التوالي في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حيث سيبلغ عدد الحجاج عدد لا تتجاوز 60 الفا. وبحسب الشروط المعلنة عنها أمس ، يجب أن يكون عمر المتقدم لطلب الحج ما بين 18 و 65 سنة ، بشرط ألا يعاني من أي أمراض مزمنة وأن يكون المتقدم قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، أو تعافى من الإصابة بفيروس كورونا لمدة لا تزيد عن 6 أشهر. وسوف نتعرف في مقالنا هذا على كيفية التسجيل في الحج.

رابط تسجيل الحج

أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للتو البوابة الإلكترونية للراغبين في التقديم لأداء مناسك الحج لعام 2021. وستبدأ منصة التسجيل الإلكتروني الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة وهذا بعد إعلان شروط الحج 2021 يوم امس. كما سيستمر التقديم للراغبين في أداء فريضة الحج حتى الساعة 10:00 مساءً الأربعاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة أو 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون التسجيل متاحًا طوال الفترة المسموح بها بدون أولويات الحجز المبكر. كما سيتم شراء باقات الحج بداية من يوم الجمعة 18 يونيو. ويمكن لمن يرغب في أداء فريضة الحج التسجيل عبر الرابط التالي: https://localhaj.haj.gov.sa/

أسعار الحج 2021

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية أسعار الحج 2021 ضمن باقات الخدمات المعتمدة لموسم الحج. موضحة في تعميم لشركات الحج الوطنية أن الظروف الاستثنائية لموسم الحج 1442 أدت إلى مشاكل صحية وتنظيمية. وتتبنى السلطات مجموعة من الضوابط والمتطلبات والبروتوكولات. التي ستؤثر على باقات الخدمة المعتمدة للحجاج المواطنين والمقيمين، كما ستؤثر أيضًا على أسعارها، بحيث اعتمدت الوزارة هذا العام ثلاث باقات خدمات فقط وهي:

باقات الحج الأولى هي الباقة المميزة (أبراج) والتي تعادل الباقة المعتمدة في السنوات الأخيرة لباقة “الضيافة (1) الجولات”. ولكن تمت إضافة تكاليف تطبيق المتطلبات الصحية والمواصفات وكذلك الرسوم الجديدة. هذا ما أثر على سعر الباقة. ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على سعرها مع ادراج النقل من مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة ابتداءً من 16560 ريالاً للحاج الواحد.

باقة الضيافة (المخيمات) المتميزة، والتي كانت تعادل الباقة المعتمدة في السنوات الأخيرة باقة “الضيافة أولى مخيمات”. ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على سعرها شاملاً للنقل من مكة المكرمة وبين الأماكن المقدسة ليبدأ من 14381 ريالاً للحاج الواحد.

أما الثالثة في أسعار حج 2021 باقة “مخيمات” والتي كانت معادلة للباقة المعتمدة في السنوات الأخيرة باقة “ضيافة ثلاثة مخيمات”. وتمت الموافقة على سعرها شاملاً النقل من مكة وبين المشاعر المقدسة ليبدأ من 12113 ريالاً للحاج.

التسجيل المرأة في الحج 1442 دون محرم

وذكر بيان نشرته صحيفة المدينة أن الشروط التي أعلنتها وزارة الحج تسمح للمرأة من التقديم دون محرم على أن تكون “مع عصبة النساء”. وأتاحت الوزارة تسجيل المقيمين والمواطنين في الداخل بالمملكة والمواطنين السعوديين الذين لم يؤدوا فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية. وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الراغبين يتم بشكل فردي.