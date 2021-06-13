نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الحج 1442 وشروط الحج وزارة الحج localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل حج 1442، يبحث الكثير من الأشخاص والراغبين في الحج هذا العام عن خطوات تسجيل الحج، وشروط الحج لهذا العام بعد أن أعلنتها وزارة الحج والعمرة من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسنتحدث معكم في هذا المقال عن جميع التفاصيل التي تهمكم في هذا الموضوع، فتابعوا معنا.

وزارة الحج والعمرة

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر عن فتح باب التسجيل للراغبيين في الحج هذا العام، وهذا وفق الشروط التي سنذكرها لكم في المقال، وقد ذكرت الوزارة في تغريدتها أن التسجيل متاح حتى يوم 13 ذو القعدة 1442، ولا توجد أولولية لأسبقية التسجيل.

ولم يتم الحج العام الماضي، وهذا سواء للحجاج من داخل المملكة أو من خارج المملكة، وهذا للظروف الاستثنائية العام الماضي، ولكن سيعود الحج هذا العام ولكن بشروط بالطبع.

التسجيل في الحج 1442

وسنتابع معكم، خطوات التسجيل في الحج لهذا العام 2021 والموافق هجريا 1442، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

اذهب إلى موقع التسجيل من الرابط التالي المسار الإلكتروني لحجاج الداخل logalhaj.

اضغط على تسجيل رغبة حج.

اقرأ الشروط والأحكام جيدا، ثم اضغط على موافق.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.

اضغط على زر تسجيل الطلب.

شروط الحج 2021

وقد أعلنت أيضا وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي عن شروط الحج هذا العام عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj، وهي كالتالي:

أن يكون الراغب في الحج مقيما داخل أراضي المملكة.

الفئات العمرية المسموح لها بالحج هذا العام: 18 سنة حتى 65 عام.

أن يكون الراغب في الحج محصن، أي أنه يجب أن يكون قد حصل على جرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة أولى، أو أنه محصن متعافى تماما.

ألا يكون الراغب لديه أمراضا مزمنة.

ألا يكون قد قام الراغب بالحج خلال ال5 سنوات الماضية.

يتم تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويمكن للمرأة التسجيل بدون محرم.

هذا كان مقالنا عن تسجيل الحج 1442، نتمنى أن تتكونوا قد استفدتم منه، وقد تحدثنا في مقال سابق عن طريقة استخراج تصاريح الحج، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.