العنف البشري …. بقلم / دخيل بن سليمان المحمدي

أخذ من العين عناداً ومن النون نقمة ومن الفاء فساداً , لتجتمع تلك الثلاثة أحرف مكونة أسماً لسلوكاً إجرامياً متعدداً تتجلى مستوياته بداية من البيت ثم الشارع وتنتهي بالتعامل مع مؤسسات الدولة .

فمنه مباشر كالألفاظ النابية والبذيئة والمؤذية مع رفع الصوت والصراخ وأيضاً كالإعتداء بالأيدي والأسلحة ومنه غير مباشر كاللامبالاة والكسل والإهمال وتعطيل المصالح العامة .

فالعنف ليست ظاهرة حديثة الولادة والمنشأ بل يعود تاريخها إلى المجتمع الإنساني الأول منذ قصة قابيل مع أخيه هابيل , فلا يعتد سلوكاً فطرياً ولكنه مكتسباً حيث الانسان لايولد عنيفاً . فتعتبر الاسرة والمجتمع من أهم أسباب هذا السلوك فعسر الحياة وعنف الأباء والتفكك الاسري وتردي الوضع الاقتصادي لدى الاسرة وأيضاً تركيبة الحي والمجتمع المحيط حيث ظهور الطبقية والعشوائية وتعاطي المخدرات والمبالغة في مشاهدة صور العنف ونسب البطولات للمجرمين كأفراد خارقين ينعكس جليا على تعزيز هذا السلوك لدى الأبناء كأكثر وأخطر الأسباب التي تفرز شباباً يتصفون بهذا السلوك الذي قد يتسبب في ظهور الامراض النفسية والاختلالات العقلية والنزعات الاجرامية , فعلى كل أب وأم أن يقوما بدورهما في تربية الأبناء على المنهج الإسلامي الصحيح الذي لايعرف للعنف طريقاً ولا للتشدد سبيلاً والابتعاد عن التعامل مع الطفل العدواني بالعنف والصراخ والضرب ووضع حدود واضحة تكون كردة فعل تشعره بأنه قام بأمر خاطئ مع إجباره على الاعتذار في كل مرة يبدي فيها تصرفاً غير لائقاً .

نصيحة : بادر في تحفيز طفلك ومكافأته على تصرفه الحسن ولاتركز على سلبياته حتى تتلاشى .