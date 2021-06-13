الآن رابط تسجيل الحج 1442.. المسار الالكتروني لحجز تصاريح الحج haj.gov.sa وخطوات التسجيل في الحج

رابط تسجيل الحج يبحث الكثير من المسلمين اليوم في أغلب بقاع الكرة الأرضية عن رابط تسجيل الحج، للعام الهجري الحالي 1442هـ، وبخاصة الراغبين في تقديم أوراقهم إلى الجهات السعودية من أجل دخول البلاد، لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي أصبح لا يفصلنا عنها سوى بضع أسابيع قليلة، واليوم سوف نتناول جميع التفاصيل اللازمة عن هذا الموضوع، وعن الحج عامتاً هذا العام، والروابط الصحيحة المباشرة له، تابعوا معنا السطور القليلة القادمة.

رابط تسجيل الحج

أعلنت وزارة السياحة السعودية اليوم بالتعاون مع الهيئات المعنية بأمور الحج داخل البلاد عن رابط تسجيل الحج، للعام الهجري الجاري 1442هـ، والذي جاء يفيد بأن جميع الحجاج لهذا العام سوف يكونوا من المواطنين السعوديين فقط، أو من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بالفعل ويملكون اقامات سارية بها، حيث سوف يقتصر موسم الحج لهذا العام على 60 الف زائر فقط، يأتوا جميعهم من داخل المملكة، وذلك في اطار حفظ المملكة على الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويأتي هذا التنسيق بنفس الشكل الذي حدث العام الماضي أيضاً حيث استقبلت الشعائر الدينية للحج جميع حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة فقط، وقد تم بالفعل الإعلان عن الرابط الرسمي للتسجيل والذي يبدأ في تلقي طلبات الحجاج من يوم الأحد الموافق 3 ذي القعدة 1442، الموافق 13 من يونيو 2021.

رابط تسجيل الحج وخطوات التسجيل

يمكنك الآن ادخال بياناتك من خلال رابط تسجيل الحج وانتظار النتيجة بعد اتباع التعليمات التالية.

انقر على الرابط الرسمي الالكتروني لحجز تصاريح الحج.

انقر على كلمة الخدمات الالكترونية.

انقر على كلمة حجز.

اختر البرنامج المناسب لك والخاص بالحج لهذا العام.

املأ جميع الخانات التي تطلب البيانات الشخصية لك، أو للشخص المتقدم للحج.

انقر على كلمة تسجيل الطلب.

سوف يعرض عليك الموقع قائمة بالرسوم التي يجب عليك دفعها.

قم بالدفع عن طريق الدفع الالكتروني الموجود أسفل الصفحة.

شروط التسجيل في الحج 1442