نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج تصريح الحج 1442-2021 للمواطنين والمقيمين والشركات داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص المملكة العربية السعودية دائمًا على تمكين المسلمين من شتى بقاع الأرض من أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، لذلك قررت المملكة السماح لضيوف الرحمن من داخل وخارج المملكة هذا العام بأداء فريضة الحج، بعد الحصول على تصاريح الحج المطلوبة.

وقد حددت وزارة الحج السعودية عدد المسموح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام ب 60 ألف حاج، على أن يتم وفقًا للشروط والاجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية.

شروط الحصول على تصريح الحج 1442

للحصول على تصريح حج من الداخل يجب ن تستوفي الشروط التالية أولًا:

حصول المتقدم على جرعة واحدة على الأقل من لقاح معتمد داخل المملكة (فايزر الأمريكي أو بيونتيك الألماني أو أسترازينيكا البريطاني أو موديرنا الأمريكي) مضى على أخذه مدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع وقت الحج.

أن يحصل الحاج على الجرعة الثانية من لقاحه بعد أن يحصل على القبول المبدئي للحج وقبل التوجه للأراضي المقدسة لأداء الفريضة بمدة أسبوعين على الأقل.

أن يقوم المتقدم بعد الحصول على الترخيص، بعمل مسحة pcr قبل بدء مشاعر الحج ب48 ساعة للتأكد من سلامته.

خطوات الحصول على تصريح الحج 1442

يمكن لكل من الشركات المعتمدة والأفراد والهيئات الحكومية داخل المملكة التي تسعى لاستخراج تصاريح الحج لمنسوبيها، الدخول على منصة أبشر.

واتباع المسار الإليكتروني للحصول على تصريح الحج 1442، عبر الخطوات التالية:

الدخول على حساب الفرد أو الشركة على بوابة أبشر الوطنية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به على منصة أبشر.

الدخول على خدمة تصاريح الحج.

ملء بيانات الحاج والتي تشمل رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد.

الضغط على زر إصدار تصريح الحج.

طباعة تصريح الحج للأفراد من خلال الموقع الإليكتروني مباشرة.

يمكن الدخول إلى بوابة أبشر واستخراج تصريح الحج 1442 إما من خلال موقع البوابة الإليكتروني أو من خلال تطبيق الجوال.

خطوات الحصول على تصريح الحج بالتفصيل

عند بدء تشغيل خدمة المسار الإلكتروني، قم بزيارة الموقع.

إدخال اسم المدينة التي تقيم بها، وحدد عدد الحجاج الذين يرافقون الحاج من الذكور والإناث.

واختر الرغبة في التعجيل أو التأخير في العودة من الحج، واضغط على إرسال

سوف تظهر إمكانية اختيار حزم الحج من الفئات الثلاثة التي حددتها الوزارة وأسماء المؤسسات المصرح لها باستخراج تصريح الحج التي تندرج تحت كل فئة.

اختر الفئة التي تريد الاشتراك بها، واضغط احجز.

ثم أدخل بياناتك الرئيسية مثل البريد الإلكتروني ورقم هاتفك، ثم اضغط إرسال.

ستصلك رسالة بها رقم التحقق الخاص بك، فادخله في الخانة المخصصة لذلك.

إذا كنت تصطحب حجاج آخرين، فادخل بياناتهم، (رقم الهوية أو الإقامة_ صلة القرابة_ تاريخ الميلاد).

إذا كانت الأنثى بدون محرم، فيمكنها التقديم واختيار منشأة حج بدون محرم من البداية.

يمكن التسجيل أيضًا بعد ذلك في خدمة شراء الأضحية للحاج.

بعد ذلك يجب أن توافق على الشروط والأحكام، وهكذا تكون قدمت طلب الحصول على تصريح الحج.

يجب أن تنتظر وصول رسالة من وزارة الداخلية على جوالك للتأكد من الموافقة وحصولك على تصريح الحج.

ضوابط الحج لموسم 1442

حتى الآن مازالت السلطات المسئولة داخل المملكة تعمل على تقييم الأوضاع، لوضع الضوابط اللازمة للحفاظ على صحة زوار بيت الله الحرام، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن ضوابط الحج لموسم 1442هـ، حتى تتم المناسك بيسروأمان.

أسعار باقات الحج لعام 1442

حددت وزارة الحج والعمرة عدد الحجاج لهذا العام ب60 ألف حاج من السعوديين والمقيمين فقط، حتى تتم الشعيرة بأمان ، وقد حددت الوزارة هذا العام 3 فئات:

الفئة الأولى تبدأ من 16.560 ريال .

الفئة الثانية تبدأ من 14.381 ريال.

الفئة الثالثة تبدأ من 12.113 ريال.

وهذه الأسعار مضاف إليها تكلفة الاجراءات الاحترازية، ولا تشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.