نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي مباشر الافراد Almubasher بالخطوات خدمات مصرف Alrajhi Bank في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي مباشر الافراد يتم عبر موقع البنك بشكل إلكتروني وفي دقائق، وكذلك من خلال تطبيق الراجحي على هاتفك من خلال تسطيب التطبيق من متجر تطبيقات الجوال بحسب نظام التشغيل، ويُعد مصرف الراجحي من أكبر البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات عديدة للمواطنين والميمين بالسعودية، وخدماتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لهذا يكثر عملاء المصرف المتعاملين معه سواء بشان فتح حساب به أو الحصول على تمويل عقاري أو سيارات، وكذلك تمويل شخصي، كما يقدم خدمة المباشر الراجحي.

فتح حساب الراجحي مباشر الافراد

لكي تستفيد من خدمات مصرف الراجحي، والدخول على الموقع الإلكتروني، تحتاج إلى التسجيل في الخدمات الإلكترونية، وفتح حساب الراجحي، عن طريق رابط مصرف الراجحي المباشر، واتبع الخطوات التالية:

اضغط على رابط مصرف الراجحي مباشر السابق

يحولك إلى صفحة بها تسجيل الدخول لمن سبق وسجل

تتطلب منك وضع اسم المستخدم وكلمة السر، ثم دخول

غير المسجل يقوم بالضغط على التسجيل، كما بالصورة

ولابد من التأكد بوجود رمز القفل في المتصفحة لزيادة أمان المتصفح وأمان بياناتك، كما يجب أن يكون هاتفك الجوال المسجل به في حوزتك.

رابط التسجيل في المباشر للافراد

يستكمل فتح حساب جديد والتسجيل في الراجحي بالضغط على التسجيل كما يظهر بالصورة عاليه، حيث يحولك إلى صفحة المباشر للأفراد للتسجيل في الخدمات الإلكترونية والتي تتطلب منك لإكمال العملية إضافة رقم الجوال من خلال أحد الصرافات لمصرف الراجحي الآلية، ثم يلي ذلك التفعيل من اقرب فرع، ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم بطاقة الصراف الآلي (رقم الحساب و المكون من 15 أو 21 رقم)

ثم الرمز السري للبطاقة والمكون من 4 أرقام

ووضع رقم الحساب

ثم الضغط على دخول

واستكمال الخطوات بإضافة رقم الهاتف، ثم التفعيل من فرع من فروع مصرف الراجحي مباشر الافراد بجميع المناطق.

تمويل مصرف الراجحي

يقدم الراجحي الكثير من التمويل للأفراد، حيث قدمنا لكم من قبل شرح وافٍ عن تمويل شراء بيت الراجحي، وكذلك تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وكذلك لمحبي امتلاك السيارات تمويل بالتقسيط للسيارات، ولمعرفة قيمة التمويل الذي تستطيع الحصول عليه تحتاج للدخول على حاسبة التمويل ، وهذه ضمن الخدمات العديدة المتوافرة في بنك الراجحي ويقدمها لكل من المواطنين والمقيمين.