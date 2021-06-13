متحدث التجارة: منع غير المحصنين من دخول جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بعد 48 يوماً

بلادي – الرياض:
جدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، التأكيد أنه سيمنع دخول غير المحصن من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بعد 48 يوماً.
وقال الحسين خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إنه ابتداء من 22 ذي الحجة القادم سيكون التحصين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا شرطاً لدخول المنشآت التجارية.
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