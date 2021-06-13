3 ملايين ريال غرامة بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي المشاركين في حفل تدشين منتج تجميلي

بلادي – الرياض:
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الأحد)، عقوبات تصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي ومجموعة تجارية، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.
وأوضحت أنه تم ضبط 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي “مواطنين ومقيمين” مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.
وأشارت إلى أنه تم ضبط مجموعة تجارية “شركة شخص واحد” وصدر بحقها غرامة 400 ألف ريال، مبينة أنه صدر بحق 12 شخصًا “7 مواطنين و5 مقيمين” مخالفات تتراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.
وأضافت أن المخالفات المرصودة تتضمن دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
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