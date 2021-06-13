متى تنتهي ضريبة القيمة المضافة 15٪ والسلع المعفاة.. احذر من العقوبة

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عمر شويل - جدة متى تنتهي ضريبة القيمة المضافة 15٪ ازداد التساؤل عنها من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، خاصة أن ضريبة القيمة المضافة 15% تم تطبيقها خلال الشهور الماضية ضمن عدد من التعاملات والمنتجات المتداولة في السوق السعودي، كما حددت وزارة الدخل والزكاة السعودية عقوبات على المخالفين تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لذلك شغل أذهان الكثيرون الإجابة على تساؤل متى تنتهي ضريبة القيمة المضافة 15٪ والسلع المعفاة منها وقيمة الغرامة والعقوبة على عدم السداد.

متى تنتهي ضريبة القيمة المضافة 15٪

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن موعد انتهاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة 15% في 30 يونيو 2021، على أن يتم تعديل نسبة الضريبة 5% من شهر يوليو 2021 ويتم تطبيق الضريبة على السلع المستوردة إذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 بقيمة 5%، وفي حالة أن تم الاستيراد عقب ذلك التاريخ يتم تطبيق النسبة الأساسية المعدلة 15%.

السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

في ظل تحديد ضريبة القيمة المضافة 15% في السعودية، حددت سلطات عدد من السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لعل أبرزها الآتي:

حجز تذاكر الطيران.

حجز تذاكر الفنادق.

الأدوية.

المسلتزمات الطبية.

مستلزمات النقل الدولي.

استخراج كشف الحساب البنكي.

عقوبة عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وضعت هيئة الزكاة والدخل غرامات على المخالفين عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ 50% على النحو الآتي:

عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 25 %. عدم سداد الضريبة المستحقة في المدة النظامية تطبق غرامة تعادل 5 % من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي يعاقب المخالف بغرامة تعادل 50 % من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

ضريبة القيمة المضافة في السعودية

تعرف ضريبة القيمة المضافة في السعودية، بالضريبة التى يتم فرضها على الزيادة في قيمة الخدمات والمنتجات المتداولة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية من قبل الدولة والحكومة، وتم العمل بضريبة القيمة المضافة من بداية يناير 2018 بنسبة 5% وفي يوليو 2020 تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة 15% على جميع السلع والخدمات الصادرة عنها.