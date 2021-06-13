نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام المستشفيات الحكومية 1443 في كورونا.. وحجز المستوصفات عبر وزارة الصحة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام المستشفيات الحكومية 1443 في كورونا أصبحت تهم كل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية، باحثين باستمرار عن مواعيد عمل المستوصفات والعيادات الصحية، كما وفرت وزارة الصحة السعودية إمكانية حجز المستوصفات والمراكز الطبية عبر موقعها الإلكتروني بما يسهل عملية الكشف الطبي واختيار العيادة المناسب والأقرب لمكان السكن والطبيب المفضل والموعد المحدد لمنع الانتظار، وذلك إيمانًا من المملكة العربية السعودية برؤية 2030 للنهوض بالمملكة في كافة المجالات خاصة القطاع الطبي تولى المملكة اهتمامًا كبيرًا لها في ظل انتشار الأوبئة والأمراض التى يشهدها العالم بوجه عام والمملكة بوجه خاص جعلت دوام المستشفيات الحكومية 1443 محور بحث مستمر.

دوام المستشفيات الحكومية 1443

وضعت وزارة الصحة السعودية دوام المستشفيات الحكومية 1443 في مختلف محافظات المملكة على مدار الأسبوع خلال 24 ساعة، ماعدا يومي الجمعة والسبت وتقسم المواعيد على النحو التالي:

يبدأ العمل من الساعة 7 ونصف من الأحد إلى الأربعاء لمدة 9 ساعات فترة صباحية ومسائية.

يوم الخميس العمل 9 ساعات فترتين.

عمل الأطباء الاستثاريون 8 ساعات على فترتين من الأحد إلى الخميس.

البقاء تحت الطلب لمدة 10 أيام في الشهر في حالة الحاجة القصوي والطوارئ.

حجز المستوصفات عبر وزارة الصحة السعودية

وفرت وزارة الصحة السعودية حجز المستوصفات والعيادات الصحية قبل التوجه لها بما يضمن عدم الزحام والتنسيق بين المريض والطبيب من خلال الخطوات الآتية:

أدخل على موقع وزارة الصحة السعودية.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمات الأفراد.

النقر على موعد.

اختيار بدء الخدمة.

تحديد المركز الصحي المراد الحجز فيه.

اختر العيادة.

اختيار الموعد المناسب.

النقر على حجز الموعد.

الضغط على موافق.

التوجه للعيادة في نفس الموعد.

جدير بالذكر أن بذلك يكون قد اتضح دوام المستشفيات الحكومية 1443 في كورونا وإمكانية حجز المستوصفات والعيادات الطبية بسهولة عبر موقع وزارة الصحة السعودية قبل التوجه للكشف أو استشارة الطبيب.