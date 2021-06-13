نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقد ايجار شقة بالسعودية word و pdf بالصيغة القانونية وأسهل طريقة لتوثيقه على أبشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقد ايجار شقة بالسعودية word و pdf شاملة كافة بنود الصيغة القانونية، لايتوقف عنه البحث من قبل المواطنين والمقيمين في السعودية، خاصة بعد أن أتاحت السلطات طريقة توثيق عقد ايجار في السعودية على منصة أبشرabsher.sa فهو إبرم للطرفين ليس المستأجر أو المؤجر فقط، والكثير لا يعلم صيغة عقد ايجار شقة بالسعودية word و pdf والمستهدف من توثيق عقد ايجار على منصة أبشر لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية بثقة وضمان من الجهات الحكومية لحل أي خلاف قد يقع بين الطرفين فتضمن بنود عقد الإيجار الحق لهم.

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يتضمن عقد ايجار شقة بالسعودية word و pdf المدة المحددة من تاريخ بداية العقد ونهايته، وكافة البيانات الشخصية عن المؤجر والمستأجر، ومكان إبرام العقد في حالة أن كانت شقة سكنية أو تجارية أو يكتب فيها قيمة الإيجار الملزم بدفعها شهريًا أو دورية السداد المختلفة وتوقيع طرفي العقد ليكون موافقة ملزمة للطرفين سواء كان عقد ايجار شقة بالسعودية word أو صيغة عقد ايجار شقة بالسعودية pdf.

عقد ايجار شقة بالسعودية word

نقدم صيغة عقد ايجار بالسعودية word بجميع البنود القانونية لكل من صاحب العقار والمستأجر فهى بمثابة إبرام وضمان شامل لحقوق الطرفين لمن يرغب تأجير الشقق السكانية والتجارية حيث يتمكنون من مطالعة عقد ايجار شقة بالسعودية word وطباعته لملء البيانات المذكورة فيه.

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عقد ايجار شقة بالسعودية pdf

وسط بحث العديد من سكان المملكة على صيغة عقد إيجار في السعودية ليضمن حقوق الطرفين، نوفر عقد ايجار شقة بالسعودية pdf كنموذج شامل معتمد وموثق فيه كافة تفاصيل وبنود حقوق إيجار الشقق السكنية في المملكة العربية السعودية لتكون شاملة لمن يرغبها.

صيغة عقد إيجار في السعودية

إليكم أحدث صيغة عقد إيجار في السعودية بكافة البنود الضامنة لحقوق الطرفين على النحو الآتي:

نموذج وصيغة عقد ايجار شقة سكنية (Rent apartment) أنه فى يوم الموافق…/…/……….. حرر هذا العقد بين كلاً من :- السيد / ………………… المقيم ………… بطاقة رقم ………….( طرف اول مؤجر ) السيد / ………………… المقيم ………… بطاقة رقم …………. ( طرف ثانى مستأجر) البند الأول بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك ما هو الشقة الكائنة فى …….. بغرض استخدامها سكن خاص. البند الثانى مدة الإيجار : مدة هذا العقد تبدأ من …/…/…… وتنتهى فى …/…/…… ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً ، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثانى ” المستأجر ” بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار ، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره (…………. ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار . البند الثالث القيمة الايجارية : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ ……. جنيه ( فقط ……..جنيه ) شهرياً ، يلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير البند الرابع التأمين النقدى : دفع الطرف الثانى ( المستأجر ) للمؤجر مبلغ وقدره مبلغ ……. جنيه ( فقط ……..جنيه ) عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعوائد والنظافة . البند الخامس إذا تأخر الطرف الثانى “المستأجر” عن دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ، ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظى دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجود بالشقة موضوع العقد . البند السادس يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية ، كما يلتزم بأنه يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص ، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الايجار أو ان يحدث فيها أى تغيير أو هدم أو بناء. البند السابع اذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده ، يلتزم بان يدفع للمؤجر الايجار ، وكذلك استهلاك المياة والكهرباء والعوائد والنظافة حتى تاريخ الترك . البند الثامن التنازل والتأجير من الباطن : محظور على المستأجر ان يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه لأقرب أقاربه أو الغير دون الحصول على تصريح سابق وكتابى من المؤجر الذى يحق له أن يرفض ذلك ، وفى حالة مخالفة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . البند التاسع يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود إيجارها وهو محدد المدة ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجارية جديدة . البند العاشر قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار فى حالة مخالفته أى شرط من شروط هذا العقد ، كما يكون الاختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار . البند الحادى عشر يقر المستأجر أنه إتخذ المكان المؤجر موطناً مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانوناً . البند الثانى عشر تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم . الطرف الاول المؤجر الطرف الثاني ——–نموذج اخر ———— المؤجر : المستأجر : جنس المأجور: شقة سكنية

طريقة توثيق عقد الإيجار على منصة أبشر

أتاحت السلطات السعودية إمكانية توثيق عقد الإيجار على منصة أبشر من خلال الخطوات الآتية: